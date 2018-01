Fontana | ' Lega è forte e coesa | non si dividerà mai'

Ites Calò Francavilla Fontana organizza il 23 gennaio 'Questo paese dventerà bellissimo' Spunti di legalità e rispetto della Costituzione. ... : Lo scopo dell'incontro, infatti, è proprio quello di riflettere sul rispetto della Costituzione, della legalità, la costruzione di un paese migliore, un paese che guarda ad un'economia ecosostenibile,...

Fontana (Lega) : "Anche la nostra Costituzione parla di razze" : ...candidatura dell'ex sindaco di Varese non è in dubbio anche perché "la regione Lombardia è stata premiata dall'Ue come quella che ha usato meglio i fondi per inserire giovani e disoccupati nel mondo ...

Elezioni Lombardia - Fontana (Lega) : “Ho detto razza bianca? Un lapsus” : “È stato un lapsus, un errore espressivo, intendevo dire che dobbiamo riorganizzare un’accoglienza diversa che rispetti la nostra storia, la nostra società”. Così Attilio Fontana, candidato leghista del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, ha commentato, a margine di un incontro con la Onlus ‘Cancro Primo aiuto’ a Briosco (Monza), una sua dichiarazione, ieri a Radio Padania, in cui ha affermato la ...

Attilio Fontana (Lega) : “Razza bianca è a rischio. Dobbiamo ribellarci”. Dopo Berlusconi a destra è gara di xenofobia : “Non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano: Dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate”. Silvio Berlusconi ci aveva provato ad andare oltre la Lega e Matteo Salvini sull’immigrazione. Ma il Carroccio ristabilisce subito le distanze. E lo fa con Attilio Fontana, il candidato governatore della Lega alla guida della regione ...

Lombardia - al via la campagna del leghista Fontana "Maroni risorsa per politica e per la Lega". Gelmini "Uniti" : https://thebird.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/Lombardia-al-via-la-campagna-del-leghista-Fontana-"Maroni-risorsa-per-politica-e-per-la-Lega".-Gelmini-"Uniti"-.mp4