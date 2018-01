Fiorentina Atalanta Primavera/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live : Fiorentina Atalanta Primavera, info Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Dalle ore 15:00 di oggi, di scena la sfida dei Viola e dei nerazzurri(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 04:56:00 GMT)

Futuro Giaccherini - parla l’agente : “Fiorentina - Atalanta - Chievo… ecco cosa dico” : Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha parlato della questione legata al trasferimento del calciatore del Napoli ai microfoni di TMW Radio: “Giaccherini è un prodotto non facile da trovare a gennaio, un calciatore attuale e fresco. Lasceremo sicuramente il Napoli e ci stiamo muovendo. Galatasaray e Fenerbahce? Sono solo fandonie, non esiste Russia né Turchia, non ci hanno chiamato. C’è molta attenzione in Italia. Il Chievo adesso ...

Fiorentina e Atalanta - Sportiello e Petagna si sbilanciano sul futuro : Cena di Natale con la GR Sports di Riso per Marco Sportiello, ecco le parole del portiere secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “contento del periodo ma si può sempre far meglio, veniamo da un pareggio interno in cui potevamo fare bottino pieno. E’ un ottimo momento, venerdì con il Cagliari sarà difficile, vogliamo tornare a vincere. Se voglio far parte della rinascita della Nazionale? Certo, la maglia del proprio paese ...