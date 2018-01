: Il Red button contro le fake news: ecco il servizio della polizia - BlogNews_it : Il Red button contro le fake news: ecco il servizio della polizia - brandon_overbay : @IngrahamAngle @realDonaldTrump @CNN Laura, fake news! - Unboot : #sonar Fake news, lo scontro e poi la pace. Fissato incontro Minniti-Giacomelli - Prima lo scontro. Poi la pace. E’… - ZioKlint : RT @ilconterosso1: Questa è magnifica. Chi è 'contrario' all'Europa dice solo e sempre fake-news. La nuova lingua del Fascismo €urista è 'D… - fcwitness : RT @Piovegovernolad: “IL PD APPLICA LA CENSURA DI STATO”, BUFERA SUL BOTTONE ROSSO ANTI FAKE NEWS VOLUTO DA MINNITI - -

Facebook cambia ancora, e nello sforzo di contrastare il flusso disi rivolge ai suoie al loro giudizio per individuare le fonti di notizie considerare più affidabili. L'iniziativa è annunciata dal ceo di Fb Zuckerberg in un post: il via al 'test' a partire dalla prossima settimana. Si tratta in sostanza di raccogliere pareri e suggerimenti sul livello di fiducia nelle diverse fonti di informazione creando una sorta di 'ranking' delle testate per autorevolezza e sulla base di questo deciderne la diffusione.(Di sabato 20 gennaio 2018)