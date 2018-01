Facebook cambia ancora | saranno gli utenti a decidere l’autorevolezza delle testate 

Cosa potrebbe cambiare con l'ingresso di Facebook nell'arena della musica online : Dopo vari mesi nei quali Facebook si è impegnata a dotarsi di una struttura di risorse nel segmento della musica digitale nelle scorse settimane sono giunti i primi annunci di importanti accordi con le etichette discografiche e gli editori musicali. Facebook è la principale piattaforma social a livello globale. Secondo gli ultimi dati di inizio gennaio 2018 sono 2,07 miliardi gli utenti globali del servizio, con una crescita nel Q3 ...

Facebook - cosa cambia con il nuovo algoritmo : Nei giorni scorsi Mark Zuckerberg ha annunciato un nuovo algoritmo che regolerà la visualizzazione dei contenuti su Facebook, a cominciare dalla news feed. In un post del 12 gennaio scorso il patron del social network da 2 miliardi di utenti, ha spiegato che saranno privilegiati i contenuti di amici e parenti rispetto a contenuti pubblici, post di aziende e media che affollano le bacheche degli iscritti. “Quando usiamo i social media per ...

Facebook cambia l'algoritmo e perde 3 - 3 miliardi : Il cambio dell'algoritmo di Facebook di fatto è costato 3,3 miliardi a Mark Zuckerberg. Infatti a tanto ammonta la perdita in Borsa stimata da Forbes che ha fatto i calcoli sull'impatto del cambio dell'algoritmo che darà più spazio ai post degli amici rispetto alle notizie. L'annuncio è arrivato venerdì e in poche ora il titolo è sceso del 4,4 per cento. Secondo i calcoli che sono stati portati avanti da Forbes la perdita di ...

Facebook cambia l’algoritmo - priorità ai post di amici e famiglia : (Immagine: pixabay) Facebook introduce dei cambiamenti per il News Feed dando la priorità ai post, video e foto di amici e familiari, lasciando quindi un passo indietro i contenuti di editori ed aziende. L’obiettivo dichiarato è quello di dare alle persone più opportunità per interagire con coloro a cui tengono, come spiega Mark Zuckerberg. Per le pagine e i contenuti pubblici ciò significa che potrebbe esserci un calo della durata delle ...

Facebook è cambiato - ecco come : Dunque pare che per farci stare meglio – eh sì – Facebook voglia far fuori dalle nostre bacheche l’eccesso di contenuti provenienti dalle pagine, dai media e in generale smagrire la bulimia di video. Per tornare a concentrarsi su amici, parenti e gruppi significativi. “Nei prossimi mesi faremo alcuni aggiornamenti al News Feed per dare alle persone più opportunità per interagire con coloro a cui tengono” ha scritto in un post ufficiale Adam ...

