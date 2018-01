Fabio Fognini come Andreas Seppi | agli ottavi di finale degli Australian Open

Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open : Il tennista italiano Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, battendo il francese Julien Benneteau in cinque set. Fognini è il secondo italiano ad arrivare agli ottavi The post Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open appeared first on Il Post.

Australian open - Fabio Fognini vola agli ottavi : Roma, 20 gen. (askanews) Dopo Andreas Seppi, anche Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi degli Australian open. Il trentenne ligure, 25esima testa di serie, ha superato in cinque set Julien ...

Australian Open 2018 – Fabio Fognini : “Questa vittoria vale doppio perché ho sempre fatta fatica in questo torneo” : Entusiasmo e soddisfazione per Fabio Fognini dopo la vittoria in cinque set nel terzo turno degli Australian Open 2018 contro il francese Julien Benneteau. L’azzurro è riuscito a piegare il transalpino al termine di una partita molto lottata in cui il talento del ligure è venuto fuori al cospetto di un avversario molto coriaceo. Ed ora, agli ottavi di finale, si attende il nome del prossimo avversario dalla sfida tra l’argentino Juan ...

Australian Open 2018 - chi affronterà Fabio Fognini agli ottavi di finale? La data e l’orario della sfida : Grande Fabio Fognini negli Australian Open 2018! L’azzurro si qualifica per gli ottavi di finale dello Slam Australiano superando in cinque set il francese Julien Benneteau (3-6 6-2- 6-1 4-6 6-3) centrando un risultato estremamente prestigioso per lui e tutto il tennis italiano visto che avremo a questo punto del torneo anche Andreas Seppi che sfiderà Kyle Edmund. Un match di grande qualità quello del ligure che, pur con qualche passaggio ...

Australian Open 2018 : Fabio Fognini a caccia degli ottavi. L’Italia - dopo Seppi - sogna la doppietta : L’Italia del tennis sogna la doppietta negli ottavi di finale degli Australian Open. dopo la vittoria di Andreas Seppi, nella notte tocca a Fabio Fognini, che affronterà il francese Julien Benneteau nel terzo turno del primo Slam dell’anno. In caso di vittoria il ligure eguaglierebbe il suo miglior risultato in carriera a Melbourne, come nel 2014 quando venne sconfitto da Novak Djokovic. Quella di stanotte è sicuramente una grande ...