F1 | Il segreto della Mercedes | Basta rivalità tra i piloti

Intervista di Emma Fenu a Silvia Lorusso Del Linz - autrice de “Il segreto di Mirta” - sul potere della femminilità : “Mirta, non voglio mentirti, Elena non vorrebbe. Nella nostra famiglia le donne imparano presto ad essere forti, ad essere delle guerriere.” “Di quale guerra, nonna?” “La guerra che si svolge ogni giorno sul campo della vita, Mirta.” ? Silvia Lorusso Del Linz , Il segreto di Mirta Il segreto di Mirta è un segreto di dee, […]

Intervista di Emma Fenu a Silvia Lorusso Del Linz - autrice de “Il segreto di Mirta” - sul potere della femminilità : “Mirta, non voglio mentirti, Elena non vorrebbe. Nella nostra famiglia le donne imparano presto ad essere forti, ad essere delle guerriere.” “Di quale guerra, nonna?” “La guerra che si svolge ogni giorno sul campo della vita, Mirta.” ? Silvia Lorusso Del Linz , Il segreto di Mirta Il segreto di Mirta è un segreto di dee, […]

Intervista di Emma Fenu a Silvia Lorusso Del Linz - autrice de “Il segreto di Mirta” - sul potere della femminilità : “Mirta, non voglio mentirti, Elena non vorrebbe. Nella nostra famiglia le donne imparano presto ad essere forti, ad essere delle guerriere.” “Di quale guerra, nonna?” “La guerra che si svolge ogni giorno sul campo della vita, Mirta.” ? Silvia Lorusso Del Linz , Il segreto di Mirta Il segreto di Mirta è un segreto di dee, […]

Intervista di Emma Fenu a Silvia Lorusso Del Linz - autrice de Il segreto di Mirta - sul potere della femminilità : “ Mirta , non voglio mentirti, Elena non vorrebbe. Nella nostra famiglia le donne imparano presto ad essere forti, ad essere delle guerriere.” “Di quale guerra, nonna?” “La guerra che si svolge ogni giorno sul campo della vita, Mirta .” ? Silvia Lorusso Del Linz , Il segreto di Mirta Il segreto di Mirta è un segreto di dee, […]

C'è posta per te/ Maria De Filippi e gli ascolti record : il segreto della regina di Mediaset : C'è posta per te, record di ascolti TV per Maria De Filippi: la conduttrice commenta il boom della puntata d'esordio del people show in onda nella prima serata di sabato.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:54:00 GMT)