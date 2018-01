: RT @Corriere: Europei di pattinaggio, Carolina Kostner cade Ma alla fine è bronzo Foto - BeninatoBarbara : RT @Corriere: Europei di pattinaggio, Carolina Kostner cade Ma alla fine è bronzo Foto - CybFeed : #BreakingNews Europei pattinaggio, bronzo per Kostner - cronaca_azzurra : #Sport Pattinaggio, europei: ?Kostner conquista la medaglia di bronzo - AnnaAldieri : RT @repubblica: Pattinaggio, Europei figura: intramontabile Kostner, è medaglia di bronzo - MarcoCalabro87 : RT @repubblica: Pattinaggio, Europei figura: intramontabile Kostner, è medaglia di bronzo -

Undicesimo podio europeo per Carolinache, ai campionati didi figura di Mosca è medaglia di. La bolzanina conserva la posizione ottenuta nel corto nonostante una caduta e un altro errore nel libero.Oro alla 15enne Alina Zagitova (esordiente agli) con 238,24 davanti all' altra russa Evgenia Medvedeva con 232,86. Punteggio di Carolina 204,25. Confermate, quindi, le posizioni del corto di giovedì.Quarta un'altra russa, Maria Sotskova, che non colma i quasi 10 punti di svantaggio dalla.(Di sabato 20 gennaio 2018)