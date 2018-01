: #ElezioniPolitiche2018 @paologentiloni annuncia su Facebook la sua candidatura nel collegio di Roma centro: "Non è… - democratica_web : #ElezioniPolitiche2018 @paologentiloni annuncia su Facebook la sua candidatura nel collegio di Roma centro: "Non è… - PULERAGIOVANNI : RT @Corriere: Gentiloni: mi candido col Pd nel collegio Roma 1 - francescomila18 : RT @RaiNews: Gentiloni: mi candido alle elezioni, nel Collegio di Roma 1 alla Camera, ma restano i miei impegni di governo. - Agenzia_Dire : #Elezioni #Gentiloni: “Mi candido nel Collegio uninominale di Roma 1” - NotizieIN : Elezioni,Gentiloni:mi candido a Roma 1 -

"Ho deciso di candidarmi nel collegio uninominale di1 alla Camera, accettando la proposta del mio partito. Spero di contribuire al risultato del Pd e della coalizione con le liste Più Europa, Civica popolare e Insieme". Lo annuncia il premiersu Facebook, assicurando che la sua campagna elettorale "non sottrarrà nulla agli impegni di governo". "Conto sulla comprensione degli elettori-spiega-per il fatto che non mi sarà possibile essere presente ovunque e in tutte le occasioni".(Di sabato 20 gennaio 2018)