Ecco WoundCare | l’app per controllare le ferite post-operatorie che riduce i ricoveri e

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 20 gennaio 2018) Una nuova app per smartphone, chiamata, permette ai pazienti di inviare con successo immagini delle lorochirurgiche per il controllo da parte degli infermieri.è stata sviluppata dai ricercatori del Wisconsin Institute of Surgical Outcomes Research (WiSOR), del Dipartimento di Chirurgia dell’University of Wisconsin, con l’obiettivo di individuare in anticipo le infezioni del sito chirurgico (SSIs) e per prevenire nuoviin ospedale. Le infezioni del sito chirurgico sono le infezioni più comuni contratte in ospedale e la principale causa di un nuovo ricovero dopo l’operazione. Così, i ricercatori del WiSOR hanno deciso di verificare se il controllo dellepoteva essere garantito in maniera efficace attraverso le foto inviate dai pazienti cone attraverso le loro rise a brevi domande per raccogliere informazioni non ...