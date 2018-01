Ecco cosa fare nel weekend ad Ascoli | mercatino | incontri e spettacoli

Scatta lo shutdown negli Usa : da sanità ad ambiente Ecco cosa accade - : Che cosa succede dopo il blocco di tutte le attività governative non essenziali. A rischio il personale civile del Pentagono, musei e parchi chiusi. L'ultimo caso risale al 2013

Trump è nudo - Ecco cosa sappiamo del presidente americano : Pulsanti d’oro, shampoo antiforfora, hamburger e anelli. Dall’insediamento alla Casa Bianca del 20 gennaio 2017, sono diverse le indiscrezioni emerse sul 45esimo presidente degli Stati Uniti. ecco che cosa sappiamo di lui. Orario ridotto La giornata lavorativa di Trump negli ultimi mesi si sarebbe accorciata a sole cinque ore al giorno, pausa pranzo e break inclusi. Secondo il sito di news Axios, il primo meeting ha luogo alle 11 del mattino, ...

Vodafone : Ecco cosa cambia con la fatturazione mensile : Come annunciato dai media qualche ora fa, Vodafone ha comunicato la data del ritorno alla fatturazione mensile, ovviamente dopo le disposizioni della Legge di Stabilità 2018. Si ci sta dunque lasciando dietro la vecchia metodologia con fatture ogni 4 settimane, una delle 'lotte' in questi mesi portate avanti dall'Agcom. L'Autorità di Garanzia per le comunicazioni si è infatti impegnata a fondo per metter fine alla 'furbata' dei colossi di ...

Cosa è successo alle Criptovalute due giorni fa? Ecco i retroscena : In questi ultimi 10 giorni il mondo delle Criptovalute ha subito uno scossone incredibile con un crollo di oltre il 50%. Ecco Cosa è successo Crollo delle Criptovalute 16-17 Gennaio. Cosa è successo? Le Criptovalute sono entrate di forza nella vita di noi tutti a fine 2017 e sebbene siano state create da circa 10 anni, […]

Pornhub - Ecco cosa è successo alle Hawaii prima e dopo l’allarme missilistico : cosa fai se all’improvviso ti dicono che entro pochi minuti potresti morire per via di un missile che rade al suolo il posto dove vivi? Cerchi di metterti in salvo. cosa fai quando, poco dopo, ti dicono che si è trattato di un falso allarme? Cerchi un orgasmo. Guardando un porno. Vuoi perché la vita è comunque dura vuoi perché accedere a Pornhub è molto immediato. E’ proprio il sito hard più famoso al mondo che ha diramato i dati sul ...

Alla Camera c'è un cimitero delle leggi. Ecco cosa c'è dentro : E' una specie di cimitero delle leggi, che sono lo specchio di un'Italia che poteva essere, ma che (per fortuna?) non sarà. Stiamo parlando del lunghissimo elenco dei progetti presentati dai deputati ...

Concorso VFP1 2018 - Ecco cosa c'è da sapere per non farsi cogliere impreparati : Il 2018 è stato da molti battezzato come l'anno dei concorsi. Vari, infatti, sono i concorsi pubblici attesi nel corso dei prossimi mesi. Uno dei bandi annuali più attesi, tuttavia, è già stato pubblicato; facciamo ovviamente riferimento a quello di Reclutamento VFP1 dell'Esercito. Attraverso quello che viene definito un vero e proprio maxi bando, verranno infatti selezionati circa 8000 volontari in ferma prefissata (di un anno), mediante un ...

Gene Gnocchi : contestazione sotto casa del comico - Ecco cosa è successo Video : Non si placano le polemiche nei confronti del comico #Gene Gnocchi a to delle sue dichiarazioni in merito al maiale che era stato ripreso dalla Meloni vagare per le strade di Roma. Nell'occasione Giorgia Meloni aveva pubblicato il Video del maiale attraverso i social network, ironizzando sulla gestione del Sindaco Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle. Il personaggio televisivo, famoso per la sua ironia ma soprattutto per la sua vicinanza ai ...