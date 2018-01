Ecco chi si sta arricchendo davvero con Bitcoin

Belen Rodriguez va in chiesa ma il suo look fa infuriare i fan : Ecco perché : “Momenti emozionanti, grazie Antonia, per me è davvero un onore”. E’ questa la didascalia che accompagna lo scatto pubblicato da Belen Rodriguez sulla sua pagina Instagram nella mattina di...

Calciomercato Verona - Ecco il rinforzo per Pecchia : arriva Vukovic : Calciomercato Verona – Missione salvezza per il Verona, la squadra di Pecchia si prepara a tornare in campo dopo la lunga pausa, adesso fondamentale scontro per la salvezza contro il Crotone. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, importante soluzione nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è molto vicino Jagos Vukovic, classe 1988, nazionale serbo, difensore centrale mancino attualmente in forza ...

Amici 17 : Maria de Filippi criticata pesantemente - Ecco da chi : eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Maria de Filippi. Presentatrice di numerosi programmi televisivi, la moglie di Maurizio negli ultimi giorni è stata pesantemente criticata. La sua professionalità raramente viene messa in discussione ma a quanto pare qualcosa ha penalizzato la donna. Scopriamo insieme cosa è accaduto. ...Continua a leggere

Influenza con tosse - mal di gola e bronchite : Ecco gli efficaci rimedi naturali per combatterla : “Più di sei italiani su dieci (62%) si difendono dall’Influenza, seguendo una dieta adeguata e mangiando gli alimenti giusti per rafforzare l’organismo e prevenire i malanni“. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei risultati dell’indagine condotta sul sito www.coldiretti.it diffusi in occasione dell’iniziativa al mercato degli agricoltori di Campagna amica al Circo Massimo “dove sono stati ...

Influenza con tosse - mal di gola e bronchite : Ecco gli efficaci rimedi naturali per combatterli : “Più di sei italiani su dieci (62%) si difendono dall’Influenza, seguendo una dieta adeguata e mangiando gli alimenti giusti per rafforzare l’organismo e prevenire i malanni“. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei risultati dell’indagine condotta sul sito www.coldiretti.it diffusi in occasione dell’iniziativa al mercato degli agricoltori di Campagna amica al Circo Massimo “dove sono stati ...