Dzeko è a 48 ore dal dire sì al Chelsea

LIVE Roma-Atalanta - 20a giornata Serie A in DIRETTA : sfida dal sapore europeo all’Olimpico. Dzeko vuole sbloccarsi - occhio a Papu Gomez : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta, incontro valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018. La Roma, reduce dal pareggio con il Sassuolo all’Olimpico, cerca sempre tra le mura amiche di ritrovare il successo ed iniziare il migliore dei modi il girone di ritorno. Una vigila non certo tra le più tranquille quella vissuta in casa giallorossa. La non convocazione di Radja Nainggolan, in ...

Arbitro Orsato/ Video - Var gol annullato a Florenzi e Dzeko per fuorigioco : la reazione di Pellegrini : Arbitro Orsato: il direttore di gara di Roma-Sassuolo finisce nel mirino dei tifosi giallorossi per aver annullato il gol di Florenzi. Decisivo il blocco di Under in fuorigioco(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 18:22:00 GMT)

La Roma torna in campo e Florenzi elogia Dzeko : Si ricomincia, obiettivo rialzare la testa e chiudere al meglio l'anno. La Roma è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Di Francesco per le festività natalizie. Oltre ai pandori ...

Il 2017 di Florenzi : 'Il 1° posto in Champions il momento più bello. Dzeko il migliore' : "Il miglior giocatore del 2017 della Roma per me è stato Edin Dzeko, per i tanti gol che ha fatto e le partite che ci ha fatto vincere". Alessandro Florenzi non ha dubbi e in occasione della fine dell'...

Roma - Florenzi : 'Dzeko il miglior giocatore giallorosso del 2017' : L'avversario più ostico è stato Eden Hazard, per le sue qualità e per quello che fa in campo è uno dei migliori al mondo. Il miglior gol del 2017 è quello di Edin Dzeko allo Stamford Bridge contro il ...

Roma - la scelta di Florenzi : 'Dzeko il migliore del 2017' : Roma - Dal gol di Dzeko al Chelsea fino alla doppietta di Nainggolan a San Siro. Alessandro Florenzi ha fatto un bilancio della stagione Romanista divertendosi a stilare una classifica delle cose più ...

Roma Awards 2017 - Florenzi : 'Dzeko il migliore - il primo posto in Champions il momento più bello' VIDEO : E' uno dei migliori al mondo. Il miglior gol del 2017 è stato invece quello di Edin Dzeko contro il Chelsea a Stamford Bridge , con il lancio lungo di Fazio e il tiro al volo di Edin. E' stato un gol ...

Torino - Milinkovic-Savic ed il rigore parato a Dzeko : “vi svelo una cosa…” : “Abbiamo fatto tutti e 14 una grande partita, solo cosi’ si puo’ vincere all’Olimpico contro una grande squadra come la Roma. Tutti abbiamo dato il 100%”. Vanja Milinkovic-Savic non vuole passare per eroe e ai microfoni di Torino Channel condivide con tutti i suoi compagni, compreso chi e’ entrato dalla panchina, i meriti del successo sui giallorossi che e’ valso la qualificazione per i quarti di Coppa ...

Torino - Milinkovic-Savic : 'Il rigore di Dzeko? Sapevo dove avrebbe tirato' : Torino - ' Abbiamo fatto tutti una grandissima partita, solo così si può vincere contro una squadra fortissima contro la Roma . L'importante è che ognuno abbia dato il 100% '. A parlare è il grande ...

Video/ Roma Torino (1-2) : highlights e gol della partita. Il rigore di Dzeko (Coppa Italia ottavi) : Video Roma Torino (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia. Giallorossi incredibilmente eliminati da De Silvestri ed Edera, Dzeko sbaglia un rigore(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 11:06:00 GMT)

Roma-Torino 1-2 : gol di De Silvestri - Edera e Schick. Dzeko sbaglia un rigore : La prima vera sorpresa della Coppa Italia arriva dall'Olimpico, con la Roma sconfitta in casa da un Torino quadrato e concreto. La squadra di Mihajlovic si guadagna così il pass per i quarti grazie ai ...

Di Francesco : 'Dzeko non doveva tirare il rigore' : La Coppa Italia 2017-2018 della Roma è durata una sola partita. I giallorossi si sono fatti sorprendere in casa dal Torino e sono quindi costretti a rinunciare al primo obiettivo stagionale. Mister Di ...