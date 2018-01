Donna uccisa in hotel con un colpo di pistola | è caccia al killer

Bergamo - Donna uccisa con un colpo di pistola in un hotel : caccia al killer : Una donna è stata uccisa questa mattina in un hotel di Dalmine, il Daina sulla provinciale 525. L'episodio attorno alle 10,30: la donna è stata ammazzata con un colpo di pistola ed è morta sul colpo. ...

Donna uccisa a Milano - video del presunto killer di Parco Litta : Milano (askanews) - La squadra mobile meneghina ha diffuso queste immagini del presunto killer di Marilena Negri, la 67enne assassinata con una coltellata al collo il 23 novembre 2017 a Milano. Si ...

Milano - Donna uccisa al Parco Litta - individuato presunto omicida : Potrebbe avere un volto il responsabile dell'omicidio di Marilena Negri, l'anziana uccisa lo scorso novembre nel Parco di Villa Litta di Milano. Dopo settimane di lavoro incessante la polizia ha individuato la persona che potrebbe aver ucciso la 67enne. Il capo della squadra mobile Lorenzo Bucossi mostra foto e video dell'indiziato per omicidio. E viene diffusa anche la foto della collana verosimilmente sottratta alla vittima.Con ...

EUTANASIA/ Belgio - Donna autistica 38enne uccisa senza la documentazione prevista per legge : Una donna 38enne sofferente di autismo ha chiesto di essere uccisa dopo la fine di una relazione affettiva senza che i medici chiedessero la documentazione prevista per legge(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 20:18:00 GMT)

Donna uccisa a Este : arrestato omicida : PADOVA, 12 GEN - I carabinieri del Comando provinciale di Padova hanno arrestato il presunto omicida di Liliana Armellini, l'anziana il cui corpo era stato ritrovato il 23 maggio del 2016 nella sua ...

Donna uccisa di botte nel Novarese - interrogato il compagno - : A dare l'allarme, alcuni vicini della coppia residente a Sozzago. Il sospetto è che la 45enne sia deceduta dopo le percosse ricevute dall'uomo che in passato era già finito in carcere per violenze

Donna di 45 anni uccisa di botte dal convivente a Sozzago : Omicidio questa mattina a Sozzago, paese dell’Ovest Ticino alle porte di Novara: Gabriele Giovanni Lucherini, cinquantenne di Sozzago, ha ucciso la convivente, una Donna di 45 anni originaria del Biellese, Sara Pasqual. Dai primi accertamenti dei carabinieri, che hanno fermato l’uomo e lo stanno interrogando, pare che la Donna sia stata picchiat...