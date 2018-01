Donald Trump | il bilancio di un anno di presidenza | tempesta politica continua | retorica

Donald Trump - un anno da presidente in 30 foto : Donald Trump ha tagliato il traguardo del primo anno da presidente alla Casa Bianca: si era insediato infatti il 20 gennaio 2017. Dodici mesi vissuti intensamente tra provvedimenti che hanno fatto discutere, viaggi all’estero, siluramenti, gaffe e lo spauracchio permanente dell’inchiesta Russiagate (qui un’analisi sul suo primo anno). Molti protagonisti della prima ora hanno lasciato l’amministrazione, dallo stratega ...

Negli Stati Uniti scatta lo shutdown : chiusi gli uffici amministrativi federali. Il Senato infligge un nuovo colpo a Donald Trump : Ad un anno esatto dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il Senato dalla risicata maggioranza repubblicana infligge un nuovo colpo al presidente respingendo il provvedimento sul bilancio di governo e innescando il temuto shutdown, ovvero la chiusura degli uffici amministrativi federali. Una circostanza verificatasi l'ultima volta nel 2013 con Barack Obama presidente, ma è la prima volta che accade con un partito che controlla ...

Cosa ne pensa dell'arrivo di Donald Trump a Davos? : Una Cosa è certa: indipendentemente dal fatto che lui e la sua politica piacciano o meno, Donald Trump non lascia nessuno indifferente. E a Davos, il suo arrivo non rappresenta solo una sfida per gli ...

Donald Trump sta benone - è la democrazia Usa che agonizza : Donald Trump sta bene, benissimo. Anzi, sta tanto bene che meglio non potrebbe stare. E il vero segreto d’un tanto debordante stato di buona salute – corporea e mentale – va ricercato, semplicemente, nei suoi “incredibili” geni. O, volendo riportare letteralmente le parole del dottor Ronny L. Jackson, sotto-ammiraglio e medico della Marina militare, va ricercato nei “suoi geni incredibilmente buoni” perché questo è, altrettanto semplicemente, ...

Il ricordo di Martin Luther King - il presente di Donald Trump : un'America mai così distante da se stessa : Le parole dell'attivista e Premio Nobel per la Pace non hanno mai smesso di riecheggiare tra le menti, i volti e la politica di questo Paese, ma, mai come quest'anno, assumono una rilevanza ed un ...

Usa - Donald Trump si difende dopo il caso dei ‘Paesi cesso’ : “Non sono razzista” : Si difende, dice di essere “la persona meno razzista che voi avete mai intervistato”. Donald Trump risponde alle accuse mosse nei suoi confronti negli scorsi giorni, quando sui giornali erano trapelate le frasi volgari rivolte nei confronti degli immigrati da Haiti, El Salvador e alcuni Paesi africani. “No, non sono un razzista”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Anzi, di più: “sono la persona meno razzista ...

Donald Trump risponde alle critiche : “Non sono razzista - e con la Corea colloqui in corso” : Donald Trump risponde alle critiche: “Non sono razzista, e con la Corea colloqui in corso” Il presidente statunitense aveva definito “buchi di culo del mondo” alcuni paesi dai quali provengono gli immigrati.Continua a leggere Il presidente statunitense aveva definito “buchi di culo del mondo” alcuni paesi dai quali provengono gli immigrati.Continua a leggere L'articolo Donald Trump risponde alle critiche: “Non sono ...

Usa - Donald Trump ci ripensa : “Il programma a favore dei giovani immigrati sarà riesumato” : Usa, Donald Trump ci ripensa: “Il programma a favore dei giovani immigrati sarà riesumato” Marcia indietro dell’amministrazione Trump, che ha deciso di riesumare il programma a favore dei dreamer, circa 800mila immigrati irregolari entrati negli Usa da minorenni, che potranno tornare a rinnovare il proprio status.Continua a leggere Marcia indietro dell’amministrazione Trump, che ha deciso […] L'articolo Usa, Donald Trump ci ...

'Paesi cesso' - l'ipocrita condanna contro Donald Trump : Che brutta fine, per il mondo liberal e multiculturalista, dagli Stati Uniti all'Italia! Tutti ridotti a danzare sull'orlo di un cesso. Sì, quello che sarebbe stato citato da Donald Trump e diventato più famoso di quello di ...

Il "naked cowboy" canta per Donald Trump in Messico : Qualcuno che ammira incondizionatamente il presidente Donald Trump c'è. E canta il suo amore per lui. Robert John Burk, famoso come il "naked cowboy" si è recato addirittura a Città del Messico per...

Donald Trump - ci mancava anche lo scandalo a luci rosse Video : Non c'è pace per Donald Trump [Video]. Dopo la bufera causata dalle presunte frasi razziste nei confronti degli immigrati africani e centramericani e la sua 'retromarcia' sul trattato nucleare con l'Iran, il presidente degli Stati Uniti fa parlare di sé anche per un presunto #scandalo a luci rosse. Protagonista, accanto al numero uno dell'amministrazione di Washington, è l'ex diva dell'eros Stormy Daniels, nome d'arte di Stephanie Clifford. Il ...

Ancora fango su Donald Trump : pagò il silenzio di una pornodiva Video : A rivelare la notizia è stato il Wall Street Journal: Michael Cohen, legale personale di #Donald Trump, avrebbe dato 130mila dollari alla pornostar Stephanie Clifford, in arte #Stormy Daniels, in cambio di silenzio. La pornodiva avrebbe, infatti, intrattenuto una relazione nel 2006 con il futuro Presidente degli Stati Uniti [Video] ed avrebbe incontrato il Tycoon più di qualche volta nell'ottobre del 2016. La relazione Il Wall Street Journal ha ...

Ancora fango su Donald Trump : pagò il silenzio di una pornodiva : A rivelare la notizia è stato il Wall Street Journal: Michael Cohen, legale personale di Donald Trump, avrebbe dato 130mila dollari alla pornostar Stephanie Clifford, in arte Stormy Daniels, in cambio di silenzio. La pornodiva avrebbe, infatti, intrattenuto una relazione nel 2006 con il futuro Presidente degli Stati Uniti ed avrebbe incontrato il Tycoon più di qualche volta nell'ottobre del 2016. La relazione Il Wall Street Journal ha rivelato ...

ACCORDO NUCLEARE IRAN/ Trump vs Teheran : sanzioni congelate - "ma è l'ultima volta". Ecco cosa vuole Donald : ACCORDO NUCLEARE IRAN: Donald Trump per ora ha congelato le sanzioni ma ha minacciato di ristabilirle se il patto non viene rimodulato. Il governo Rouhani non ci sta: "Rispetti i patti"(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:57:00 GMT)