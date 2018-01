DM | la Fedeli non vede chi protesta | “Per favore | parliamo del digitale…”

Diplomati magistrali fuori che protestano - Fedeli : “Non li ho visti - mi spiace”. E ci prega di parlare d’altro : “L’assenza di risposte concrete immediate rappresenta la chiara volontà politica di rimandare alla prossima legislatura la risoluzione di una situazione che sfiora il caos”. Si intensificano le proteste degli insegnanti di infanzia con diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 che, dopo la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 20 dicembre rischiano di non essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e di non aver ...

Fedeli : sul caso molestie inutile dire cosa non si può fare : Roma – In merito allo scandalo molestie che ha coinvolto alcuni insegnati, è intervenuta ai microfoni di Rai Radiouno la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli: "Nessuno ha...

Abusi su studentesse - Fedeli : 'Chi se ne approfitta non è degno di fare il prof' : Il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli , è perentorio: chi commette Abusi sulle proprie studentesse "non è degno di fare il professore". Per questo, dopo gli ultimi casi di cronaca (due episodi a Roma, uno a Treviso), ha deciso di intervenire con una norma nel contratto di lavoro che inasprisce le pene. Gli insegnanti ora rischiano il licenziamento anche senza preavviso ...

Fedeli : denunciare molestie non è fare spia : Roma – Sul problema delle molestie è intervenuta la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, in occasione dell'evento 'Mai più complici', dichiarando quanto segue: "riguarda tutti nessuno escluso,...

Renzi blinda le liste del Pd. Ecco come Le briciole per i non Fedelissimi. Insight : Matteo Renzi sta lavorando alla definizione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 4 marzo. Il segretario del Pd, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non ha alcuna intenzione di lasciar spazio alle minoranze intern

Fedeli risponde all'Accademia della Crusca : Mio ministero non è nemico lingua italiana : Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli replica su Quotidiano.net all'intervento del professor Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, contrario alla redazione in inglese del bando per il finanziamento dei progetti universitari di interesse nazionale. "La cosa che mi spiace constatare dal tono sia dell'intervista sia dell'articolo è che il ministero rischi di apparire addirittura come una ...

Così Renzi blinda le liste del Pd Le briciole per i non Fedelissimi E c'è il piano anti Gentiloni e Minniti... : Matteo Renzi sta lavorando alla definizione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 4 marzo. Il segretario del Pd, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non ha alcuna intenzione di lasciar spazio alle minoranze intern Segui su affaritaliani.it

Natale - Fedeli protestano per il kit della benedizione fai da te. Il docente di diritto canonico : “Dovuto a penuria del clero” : “benedizione fai da te? No, grazie”. È la risposta di alcuni fedeli del Varesotto che, in occasione del Natale, hanno ricevuto dai loro parroci un vero e proprio kit per darsi da soli la benedizione. In un sacchetto di plastica trasparente, infatti, hanno trovato un’ampollina di acqua benedetta, un lumino, un libretto con gli auguri dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e l’immancabile busta per l’offerta natalizia. A ricevere il ...

'Sempre più migliori' non è un errore'. Stefano Bartezzaghi 'assolve' la ministra Fedeli : Nei giorni scorsi aveva destato particolare scalpore il video - ripreso dalla diretta streaming del Miur - in cui la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli si lasciava andare a quello che era stato considerato uno scivolone linguistico. La frase incriminata era: "C'è il rafforzamento ...

"Spese non giustificate con i fondi ai gruppi" : condannata la Fedelissima renziana : L'ex sottosegretaria alla Cultura del Governo Renzi, Francesca Barracciu (Pd), è stata condannata a 4 anni di reclusione per peculato aggravato nell'ambito dello scandalo sui fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della...

Scuola-lavoro - Fedeli vs studenti. Irruzione durante la cerimonia - ma la ministra non ci sta e tiene botta : Il ministro dell’istruzione Valeria Fedeli, intervenuta alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Bicocca a Milano, ha avuto un accesso confronto con alcuni studenti che hanno fatto Irruzione in aula per manifestare il loro dissenso in merito all’alternanza Scuola-lavoro L'articolo Scuola-lavoro, Fedeli vs studenti. Irruzione durante la cerimonia, ma la ministra non ci sta e tiene botta ...

Omosessualità come una malattia/ La Fedeli contro il test a Medicina - ma non ha voce in capitolo : ecco perchè : Omosessualità come malattia, fa discutere una domanda all'interno dell'argomento 'diagnosi, genetica e malattie' sull'Omosessualità. Il Ministro Fedeli tuona. (Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 12:49:00 GMT)

Di Maio vola a Washington : "Fedeli agli Usa - non a Mosca" : «Non è un caso che abbia scelto gli Stati Uniti» ci tiene subito a far sapere Luigi Di Maio: «Non è un caso che abbia scelto proprio questa meta come primo viaggio da candidato premier del M5S». C'è un prima e ci sarà un dopo nella politica estera in via di definizione nel Movimento. In un'estrema sintesi: più Stati Uniti meno Russia (e Venezuela)....

Di Maio vola a Washington : "Fedeli agli Usa - non a Mosca" : Perché nell'anarchia in cui spesso è stata lasciata, non si capisce bene la direzione verso cui tende la politica estera, rimasta in balia di troppe ombre. 'Basta con questa storia della Russia e che ...