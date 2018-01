Diretta Udinese Inter Primavera risultato finale 0-3 streaming video e tv | nerazzurri

Campionato Primavera - 16esima giornata : Udinese-Inter in Diretta su Sportitalia : dove vedere Udinese-Inter Primavera Tv streaming. Sportitalia, visibile al canale 225 del bouquet Sky e al tasto 60 del digitale terrestre, ormai da tempo dedica grande attenzione al calcio giovanile e in modo particolare al Campionato Primavera dove militano talenti che potremmo presto vedere in Serie A. Da non perdere quindi l’appuntamento in programma sabato […] L'articolo Campionato Primavera, 16esima giornata: Udinese-Inter in ...