Dinamometro | cosa misura

Leggi la notizia su ideegreen

(Di sabato 20 gennaio 2018), strumento perre l’entità delle forze in gioco. Come spesso accade, le parole che terminano per “-metro” indicano oggetti che hanno lo scopo di quantificare delle grandezze. Lo abbiamo visto con il barometro, con l’igrometro, con il densimetro e così via. (altro…)Idee Green.