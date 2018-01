Daniele Bossari Dal Grande Fratello Vip 2 all' Isola dei famosi 2018 | i nuovi progetti

Daniele Bossari : «Il Gf è stato terapeutico» : Per Daniele Bossari il Grande Fratello Vip è stata una catarsi. «Ero restio a parteciparvi. Credevo sarei durato due giorni, poco più. Avevo pregato Filippa (Lagerback, ndr) di riaccogliermi anche se avesse deciso di mollare prima del tempo», racconta il conduttore tv, vincitore del reality Mediaset, malgrado l’ansia e le insicurezze. LEGGI ANCHEGrande Fratello Vip 2: la vittoria (meritatissima) di Daniele Bossari «Non me lo sarei mai ...

Daniele Bossari - 90 SPECIAL / La gioia del conduttore per il ritorno in tv. Svelata la data delle nozze : DANIELE BOSSARI, ospite della prima puntata di 90 SPECIAL, ha parlato del suo matrimonio con Filippa Lagerback, svelando la data scelta per il fatidico sì.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 16:44:00 GMT)