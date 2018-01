Dakar | auto | Sainz vince l' edizione 2018

Dakar auto - vince Al-Attiyah. Sainz resta primo e vede il trionfo : Dakar con grandi colpi di scena fino alla fine. Nella penultima tappa delle auto da San Juan a Cordoba seconda vittoria consecutiva di Nasser Al-Attiyah al volante della Toyota. Il pilota qatariota ha ...

Dakar 2018 - classifica finale auto : Carlos Sainz centra la sua seconda vittoria nella Dakar davanti ad All-Attiyah e de Villiers : Carlos Sainz questa mattina aveva preso il via con un ampio vantaggio sui più immediati inseguitori e lo ha ampiamente fatto fruttare. Lo spagnolo, infatti, centra la sua seconda vittoria nella Dakar lasciando il qatariota Nasse Al-Attiyah a quasi tre quarti d’ora di distacco, mentre al terzo posto il sudafricano Giniel de Villiers conclude ad oltre un’ora e un quarto di distacco. Al quarto posto il campione francese Stephane ...

Dakar 2018 - quattordicesima tappa auto : Giniel de Villiers chiude con un successo - ma la vittoria finale va a Carlos Sainz : Serviva solamente un piccolo ultimo sforzo a Carlos Sainz (Peugeot) per aggiudicarsi la sua seconda Dakar, e così è stato. Il cinquantacinquenne rallysta spagnolo ha concluso al quinto posto l’ultima tappa della Dakar 2018 tutta attorno a Cordoba e ha gestito il suo ampio margine di vantaggio sugli inseguitori. L’ultimo impegno di questa edizione se l’è aggiudicato il sudafricano Giniel de Villiers (Toyota) con il tempo di ...

Dakar 2018 - classifica generale auto dopo la 13a tappa (19 gennaio) : Carlos Sainz ad un passo dal successo - Al-Attiyah secondo - Peterhansel crolla al quarto posto : La tredicesima e penultima tappa della Dakar 2018 ci regala una classifica generale quasi rivoluzionata. Al comando, infatti, rimane Carlos Sainz, ma alle sue spalle ora c’è Nasser Al-Attiyah che vince anche la tredicesima tappa e si porta a 46 minuti dal leader della graduatoria. Al terzo posto sale Giniel de Villiers con un distacco di un’ora e 20 minuti nei confronti dello spagnolo, mentre al quarto posto scivola Stephane ...

Dakar 2018 - tredicesima tappa auto : vince ancora Nasser Al-Attiyah davanti ad Alvarez e De Villiers - Sainz perde terreno ma rimane in vetta - crolla Peterhansel : La tredicesima e penultima tappa della Dakar 2018 per quanto riguarda le auto ha regalato sorprese ed emozioni a non finire. La vittoria è andata al team del qatariota Nasser Al-Attiyah (con il francese Matthieu Baumel) che ha completato la prova speciale odierna (dei 929 chilometri complessivi) in 5:02.22, staccando l’argentino Lucio Alvarez (con il sudafricano Robert Howie) di 11:16, mentre al terzo posto si è piazzato il sudafricano ...

Dakar 2018 - Day-12 : nelle auto vince Al-Attiyah. Niente Speciale per le moto : Un giorno di sosta per le moto Una tappa annullata, neutralizzata, cancellata è ben accolta da chi è davanti e può approfittare del giorno di tregua, e anche se è sempre una sorta di sconfitta dell'...

Dakar : Al-Attiyah vince 12/a tappa auto : ROMA, 18 GEN - Nasser Al-Attiyah al volante della Toyota ha vinto la dodicesima tappa della Dakar, la Chilecito-San Juan, in Argentina, di 793 chilometri, 523 dei quali di speciale. Il pilota ...

Dakar 2018 - classifica generale auto dopo la 12ma tappa (18 gennaio) : Sainz in vetta a 2 tappe dal termine : Sempre Carlos Sainz (Peugeot) al vertice della graduatoria generale tra le auto in questa Dakar 2018. El Matador, giunto nono nella stage 11, ha gestito il gap in proprio favore sugli avversari e con altre due stage da disputare, il traguardo finale più ambito è sempre più vicino. Attualmente, l’iberico può contare su 44’41” nei confronti del compagno di squadra Stephane Peterhansel di 50’45” e su 1H05’55” rispetto a Nasser Al-Attiya ...

DIRETTA/ Dakar 2018 streaming video : Ten Brinke in testa per le auto (12^ tappa) : DIRETTA Dakar 2018, info streaming video e tv. La 12^ tappa di oggi si corre in terra argentina da Fiambalà-Chilecito a San Juan: si avvicina il traguardo finale e la battaglia infuria. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:57:00 GMT)

Dakar - Sainz resta leader tra le auto : undicesima tappa a Ten Brinke : ROMA - Carlos Sainz è ormai sempre più vicino alla vittoria della Dakar 2018. Anche nell'undicesima tappa è riuscito a limitare i danni: i 485 chilometri di giornata, di cui 280 di speciale tra Belen, ...

Dakar 2018 - classifica generale auto dopo la 11ma tappa (17 gennaio) : Sainz sempre più leader - Peterhansel il primo inseguitore : Rimane pressoché invariato il vantaggio di Carlos Sainz (Peugeot) al vertice della graduatoria generale tra le auto in questa Dakar 2018. El Matador, giunto terzo nella stage 11, ha gestito alla grande il gap in proprio favore sugli avversari e. con altre tre stage da disputare, il traguardo finale più ambito è sempre più vicino. Attualmente, l’iberico può contare su 50’45” nei confronti del compagno di squadra Stephane ...

Dakar 2018 - classifica generale auto dopo la 10ma tappa (16 gennaio) : Sainz sempre in vetta - Peterhansel (2°) in recupero : La decima tappa della Dakar 2018 che ha portato la carovana da Salta a Belen, in territorio argentino, ha esaltato ancora una volta il pilota della Peugeot Stephane Peterhansel ottenendo il secondo successo consecutivo di tappa. Una prestazione funzionale anche alla classifica generale: il francese, infatti, si è portato in seconda piazza, approfittando della stage negativa della Toyota di Nasser Al-Attiya, giunto 10° al traguardo e con un ...

Dakar 2018 - decima tappa auto : Peterhansel trionfa ancora. Sainz conserva la testa dell’overall davanti al francese : Cancellata la nona tappa per condizioni atmosferiche avverse, la grande carovana della Dakar è ripartita dall’Argentina. La Salta-Belen di 424 km, 373 km di speciale, ha proposto ai piloti del rally-raid dune sabbiose e caldo soffocante. Le insidie maggiori nella parte finale del percorso dove i letti dei fiumi in secca hanno rappresentato per gli equipaggi i pericoli maggiori. Prima del via però era già nota una decisione importante. Dopo ...