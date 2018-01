Dakar 2018 | classifica generale auto dopo la 13a tappa 19 gennaio | Carlos Sainz ad un

Dakar 2018 - tredicesima tappa auto : vince ancora Nasser Al-Attiyah davanti ad Alvarez e De Villiers - Sainz perde terreno ma rimane in vetta - crolla Peterhansel : La tredicesima e penultima tappa della Dakar 2018 per quanto riguarda le auto ha regalato sorprese ed emozioni a non finire. La vittoria è andata al team del qatariota Nasser Al-Attiyah (con il francese Matthieu Baumel) che ha completato la prova speciale odierna (dei 929 chilometri complessivi) in 5:02.22, staccando l’argentino Lucio Alvarez (con il sudafricano Robert Howie) di 11:16, mentre al terzo posto si è piazzato il sudafricano ...

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo la 13a tappa (19 gennaio) : Matthias Walkner ad un passo dal trionfo! : Matthias Walkner è ad un passo dal trionfo nell’edizione 2018 della Dakar, categoria moto. L’austriaco ha difeso la sua leadership nella tappa odierna, la penultima, vinta dall’australiano Toby Price. Il pilota della KTM è arrivato a 11′ di ritardo dal vincitore ma a meno di 10 dal secondo classificato, l’argentino Kevin Benavides. L’alfiere della Honda ce l’ha messa tutta per rimontare ma non è riuscito ...

Dakar 2018 - tredicesima tappa moto : secondo successo consecutivo per Toby Price. Matthias Walkner vede la vittoria : Penultima tappa della Dakar 2018. La San Juán – Córdoba, di 483 km di cui 424 di speciale (accorciata però di 55 km), ha sorriso a Toby Price. Per l’australiano si tratta della seconda vittoria in questa edizione del rally raid più famoso del mondo, consecutiva, perché il pilota della KTM aveva trionfato due giorni fa, prima della cancellazione della stage di ieri. Un successo arrivato sul filo di lana, dopo una prima parte in cui ...

Dakar 2018 - Day-12 : nelle auto vince Al-Attiyah. Niente Speciale per le moto : Un giorno di sosta per le moto Una tappa annullata, neutralizzata, cancellata è ben accolta da chi è davanti e può approfittare del giorno di tregua, e anche se è sempre una sorta di sconfitta dell'...