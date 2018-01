Da un batterio antartico nuove prospettive per la cura del tumore al polmone

Tumore polmoni : nuove chances di cura arrivano da un batterio antartico : nuove chances di cura per il Tumore ai polmoni arrivano da una molecola prodotta da un batterio marino antartico: esso è in grado di sopprimere selettivamente alcune cellule del Tumore al polmone. Lo rivela una ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn e dell’Università Federico II di Napoli. Nel dipartimento di Scienze Chimiche della Federico II sono da tempo in corso studi di eco-biologia molecolare di batteri isolati nelle regioni ...