CRISTINA MARINO Video | con Giulio Berruti esibizione hot a Dance Dance Dance

CRISTINA MARINO E GIULIO BERRUTI/ Per loro il soprannome di secchioni (Dance Dance Dance 2) : CRISTINA MARINO e GIULIO BERRUTI nel talent Dance Dance Dance . La comune passione per la recitazione e la sana competizione sono le loro armi vincenti.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 07:02:00 GMT)

CRISTINA MARINO : «Luca Argentero - la mia neve fresca» : Sulla neve è sicura, precisa, competitiva. Lascia correre le lamine degli sci senza perderne il controllo, eppure è elegante anche nel gesto di forza. Anche nella vita Cristina Marino, fidanzata di Luca Argentero, è tutto questo. Ce ne siamo accorti sciando con lei in Austria, a Kaprun, in occasione del lancio della linea Women To Women di Blizzard Tecnica in un’esperienza tutta al femminile. E con Cristina abbiamo sciato, praticato yoga, ...