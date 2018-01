Crimini | un algoritmo ne predice il rischio

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 20 gennaio 2018) Non sempre gli algoritmi sono infallibili, anzi. Come spiega uno studio pubblicato su Science Advances, un sistema informatico usato dal 2000 negli Usa per predire la probabilità di recidiva di un condannato in realtà non è migliore nel giudizio di una persona presa a caso. L’, chiamato Compas, è già stato usato nelle corti oltreoceano per oltre un milione di persone, e la sua stima viene utilizzata dai giudici per decidere la sentenza. Per verificare se effettivamente il programma è efficace – spiegano i ricercatori del Dartmouth College – hanno reclutato su Mechanical Turk, il ‘mercato’ di Amazon per chi cerca soggetti da studiare, 400 persone, a cui sono state mostrate le descrizioni di 50 persone scelte tra mille in attesa di giudizio da parte di un tribunale della Florida tra il 2013 e il 2014. Sulla base di sesso, età, storia criminale e ...