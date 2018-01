Costa Azzurra | condannata la serial killer degli anziani

Alla sbarra la vedova nera della Costa Azzurra - quando Landru può essere donna : Si è aperto a Nizza il processo contro #Patricia Dagorn, la donna soprannominata dai media francesi L’empoisonneuse de la Riviera L'avvelenatrice della Riviera . La 57enne è accusata di aver sedotto e avvelenato [VIDEO]quattro anziani, due dei quali sono morti. Rischia una condanna all'ergastolo. Madame Dagorm attualmente è in carcere, e dal 2013 sta scontando nel carcere di Roanne nella Loira una pena di cinque anni, per aver rapito, ...

Alla sbarra la vedova nera della Costa Azzurra - quando Landru può essere donna : Si è aperto a Nizza il processo contro Patricia Dagorn, la donna soprannominata dai media francesi "L’empoisonneuse de la Riviera " ( L'avvelenatrice della Riviera ). La 57enne è accusata di aver sedotto e avvelenato quattro anziani, due dei quali sono morti. Rischia una condanna all'ergastolo. Madame Dagorm attualmente è in carcere, e dal 2013 sta scontando nel carcere di Roanne nella Loira una pena di cinque anni, per aver rapito, narcotizzato ...

Il nostro gruppo editoriale guarda alla Francia : benvenuto Nice-Premium.fr - il quotidiano on line in francese di Nizza e Costa Azzurra : Montecarlo, Nizza e Costa Azzurra sono state sino ad oggi aree che abbiamo coperto sempre e solo in lingua italiana per italiani con il nostro quotidiano Montecarlonews.it ( www.montecarlonews.it ). ...

Incidente sull'autostrada A21 - distrutta una famiglia della Costa Azzurra : i bimbi avevano 2 e 7 anni Foto : Hanno un volto e un nome le vittime dell'Incidente sull'autostrada A21. Sono Wilfrid Kornatowski, 32 anni, la moglie Sabrina, 29 anni, i due figli, Nolhan, 7 anni, e Lina, 2 anni, oltre al fratello ...

Giornata storica in Costa Azzurra : Cannes vola a +23°C e batte il record storico di caldo di Gennaio - poi un tramonto da sogno [GALLERY] : 1/13 ...

Costa Azzurra : ancora più magica d'inverno : Città di cultura e tradizione, amata dagli artisti di tutto il mondo - basta ricordare Picasso , cui è dedicato un grande museo - Antibes Juan-les-Pins è animata da eventi di fama internazionale ...

Harry e Meghan volano in Costa Azzurra (in Economy) : In tempi di polemiche su jet privati e ostentazione del lusso, arriva la lezione di stile di Harry e Meghan. La coppia reale del matrimonio più atteso del 2018, ha deciso di festeggiare il primo Capodanno da fidanzati ufficiali in Costa Azzurra e per arrivarci ha prenotato un volo di linea della compagnia di bandiera britannica British Airways. Non solo, in classe Economy, come turisti qualunque. Non sono bastati il cappellino da baseball ...

Mercedes-Benz - Un nuovo centro stile in Costa Azzurra nel 2018 : La Mercedes-Benz aprirà nel 2018 un nuovo Design Center in Costa Azzurra. La struttura si trova all'interno del Sophia Antipolis Science and Technology Park, considerato come la Silicon Valley francese.Immersi nella natura. Nella struttura lavoreranno circa 50 designer provenienti da esperienze e discipline diverse, confermando la volontà della casa tedesca di essere presente in tutto il globo con centri capaci di cogliere il gusto e le tendenze ...

