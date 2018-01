“Congratulazioni hai vinto” | Come Eliminare Il Virus

Il malware truffa “Congratulazioni - hai vinto” arriva su Android : I ricercatori della sezione mobile di Symantec hanno osservato che la truffa "Congratulazioni, hai vinto!" è arrivata su Android. Il malware denominato Android.Fakeyouwon ha cominciato a diffondersi la scorsa estate. Sfrutta la posizione per creare truffe personalizzate e si serve di pagine false per ingannare gli utenti. L'articolo Il malware truffa “Congratulazioni, hai vinto” arriva su Android è stato pubblicato per la prima ...