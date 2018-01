Combinata nordica | Coppa del Mondo 2017-2018 | Jan Schmid non si ferma più! Trionfa a

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Akito Watabe domina dal trampolino di Chaux-Neuve - male la Germania. Alessandro Pittin nelle retrovie : Alessandro Pittin partirà nelle retrovie nella 10 km della Gundersen di Chaux-Neuve, quinta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. L’azzurro non è riuscito a far meglio di 77.8 punti nel segmento di salto dal trampolino lungo La Côté Feuillée HS118, ritrovandosi al 47° posto con 3’04” da recuperare rispetto al giapponese Akito Watabe, il cui feeling col trampolino francese sembra davvero notevole dopo il successo ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Akito Watabe domina il Provisional Competition Round a Chaux-Neuve - brillante Alessandro Pittin : Alessandro Pittin suona la carica e piazza un ottimo salto nel Provisional Competition Round di Chaux-Neuve, quinta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Dopo la deludente eliminazione in Val di Fiemme, il fuoriclasse azzurro ha conquistato agevolmente la qualificazione per la Gundersen di domani, sabato 20 gennaio, chiudendo il PCR al 38° posto con un salto da 95.4 punti e accumulando un distacco di 2’09” dal ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Alessandro Pittin cerca il riscatto a Chaux-Neuve - prosegue la lotta tra Schmid e Rydzek : Alessandro Pittin cerca il riscatto sul suo tracciato magico. Dopo il deludente weekend in Val di Fiemme, che ha riportato sulla terra il fuoriclasse carnico dopo lo splendido secondo posto di un mese fa a Ramsau, l’azzurro andrà in cerca di un grande risultato a Chaux-Neuve, sul percorso che tra il 13 e il 15 gennaio 2012 lo vide trionfare per ben tre volte di fila nel fine settimana più incredibile della storia per l’Italia della ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Sarà una sfida tra Germania e Norvegia : Sette vincitori diversi nelle prime otto Gundersen della Coppa del Mondo 2017-2018. L’equilibrio regna sovrano nella stagione a Cinque Cerchi, ma il percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang sembra definire lo scenario che potrebbe concretizzarsi in occasione delle tre prove che assegneranno le medaglie durante la rassegna olimpica. La Norvegia e la Germania hanno una marcia in più rispetto agli avversari e ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per Chaux-Neuve. C’è Alessandro Pittin : Un luogo magico per la Combinata nordica italiana. La Coppa del Mondo si sposta verso la Francia, precisamente a Chaux-Neuve, sulle nevi dove Alessandro Pittin riscrisse la storia della disciplina nel Bel Paese: nel gennaio del 2012 arrivarono infatti tre vittorie nel giro di tre giorni per il portacolori azzurro. Previste tra sabato e domenica una Gundersen individuale dal trampolino HS118 (ore 10.30 e 12.30) e una staffetta (ore 12.45). Tra i ...