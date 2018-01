Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 | la graduatoria dopo la discesa di

Classifica Coppa del mondo di sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo il superG di Kitzbuhel. Hirscher comanda nella generale - duello Jansrud-Svindal nella specialità : Tutte le classifiche dopo il superG di Kitzbuhel. Marcel Hirscher continua a dominare nella generale, mentre duello Norvegia-Austria in quella di specialità La Classifica generale della Coppa del mondo maschile di sci alpino 2018 1 Hirscher Marcel AUT 974 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 800 3 JANSRUD Kjetil NOR 639 4 SVINDAL Aksel Lund NOR 634 5 PINTURAULT Alexis FRA 588 6 MAYER Matthias AUT 470 7 FEUZ Beat SUI 456 8 MYHRER Andre SWE 385 9 FILL Peter ...

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Martin Fourcade mantiene la vetta - ma Johannes Boe è sempre in scia : Sono appena 38 i punti di distacco tra il leader della Classifica di Coppa del Mondo di Biathlon 2018, il francese Martin Fourcade, e il suo grande rivale di questa stagione, il norvegese Johannes Boe, in grado di vincere, proprio davanti a “Mister Biathlon” la sprint di Anterselva di oggi. Per fare capire il dominio assoluto di questi due grandi campioni, basta calcolare il loro vantaggio sul terzo della graduatoria generanel. Lo ...

Sci Coppa del Mondo : la Goggia al 2° posto della Classifica generale - Altri Sport : La vittoria, seconda stagionale di fila, di Sofia Goggia nella prima discesa libera di Cortina proietta la sciatrice azzurra al secondo posto della classifica generale di Coppa del Mondo alle spalle ...

Sci alpino - Sofia Goggia in testa alla Classifica di Coppa del Mondo di discesa! : Sofia Goggia è la nuova leader della classifica di Coppa del Mondo di discesa. L’azzurra ha vinto la seconda gara in questa specialità dopo quella di domenica scorsa a Bad Kleinkirchheim. La bergamasca ha trionfato sull’Olimpia delle Tofane di Cortina: un successo strepitoso, davanti a Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Una vittoria che ha così consentito a Goggia di balzare in testa alla classifica di specialità, sfruttando la debacle ...

Classifica Coppa del mondo di sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Cortina. Sofia Goggia alle spalle di Mikaela Shiffrin e prima nella specialità! : La discesa di Cortina ha sorriso a Sofia Goggia. L’azzurra ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale, la quarta in carriera, trionfando nella gara sull’Olimpia delle Tofane. La bergamasca è stata la più veloce, battendo al traguardo le due americane Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Quest’ultima si conferma una volta di più la regina della Coppa del mondo, con un distacco abissale sulle inseguitrici, ovvero Sofia Goggia, ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby vince a Zao e allunga in Classifica. Manuela Malsiner tra le 10 : Assente Katharina Althaus, Maren Lundby ha dominato senza mezzi termini la prima gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile di Zao, in Giappone: oltre 40 punti di vantaggio sul resto del Mondo, che nulla ha potuto contro la leader della generale. Ovviamente, Lundby ha ottenuto il miglior punteggio, superando in entrambe le occasioni i 100 metri, in tutte e due le serie di Salto, scavando un distacco netto nella gara odierna e nella ...

Biathlon - Classifica Coppa del Mondo femminile 2018 : Kaisa Makarainen resiste al comando - Dorothea Wierer recupera qualche punto : Con la sprint femminile, si è aperto il fine settimana di Anterselva valido per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Il successo è andato alla norvegese Tiril Eckhoff, che ha preceduto Laura Dahlmeier e Anais Bescond. Settimo posto per Dorothea Wierer, che ha difeso il terzo posto in classifica generale andando anche a rosicchiare qualcosa a Kaisa Makarainen e Anastasiya Kuzmina, rispettivamente in prima e seconda posizione. Da qui alla ...

Risultati basket Serie A / Tabellone Final Eight Coppa Italia - Classifica - diretta livescore : occhio a Cremona : Risultati basket Serie A: classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 15^ giornata che definiranno il Tabellone della Final Eight di Coppa Italia(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:08:00 GMT)

Biathlon - Classifica generale Coppa del Mondo femminile 2018 : Kaisa Makarainen scavalca Anastasiya Kuzmina e vola in testa : Cambio al vertice della classifica generale della Coppa del Mondo femminile di Biathlon. Kaisa Makarainen si è presa la vetta della graduatoria superando la slovacca Anastasiya Kuzmina. La finlandese ha trionfato nella mass start di oggi, approfittando di un weekend sotto tono da parte della sua rivale. Il distacco è comunque minimo e la battaglia proseguirà nelle prossime tappe, a partire da Anterselva. Al terzo posto rimane la nostra Dorothea ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Wengen. Marcel Hirscher sempre più padrone! : Marcel Hirscher è sempre più il padrone della Coppa del Mondo. L’austriaco ha vinto per l’ottava volta in stagione, volando sempre di più verso la conquista della Coppa di Cristallo. dopo la tappa di Wengen il cannibale è ora a 974 punti, con un vantaggio considerevole su Henrik Kristoffersen, secondo a 800. Terzo, ma molto staccato, è Alexis Pinturault, che si è ripreso la posizione su Kjetil Jansrud. Il migliore degli azzurri è ...

Biathlon - Classifica Coppa del Mondo 2018 : Johannes Boe a 44 punti da Martin Fourcade dopo Ruhpolding : Si sono concluse, con la mass start, le gare maschili valide per la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Johannes Boe ha chiuso con il sorriso a Ruhpolding, vincendo la mass start davanti all’avversario Martin Fourcade, che è riuscito a salvarsi tenendo aperta la striscia di podi consecutiva che sta caratterizzando la sua stagione. In classifica generale, senza considerare scarti, il francese ha 44 punti di ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Lundby domina a Sapporo e allunga in Classifica : Maren Lundby cala il poker: sul trampolino HS 100 di Sapporo la norvegese ha ottenuto il quarto successo stagionale sulle sei gare che si sono disputate in Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci femminile in un’annata favolosa in cui non è mai uscita dalle prime due posizioni. Grazie a questo successo, che si aggiunge alla striscia vincente della seconda gara di Hinterzarten e a quello di ieri sullo stesso trampolino ha anche ...