Classe G | il mito Merceds si rifà il look

Mercedes-Benz Classe G 2019 - il mito si rinnova : Ha preso il via, in queste ore, il Salone di Detroit 2018 e non sono mancati i primi fuochi d’artificio. La Casa della Stella, ad esempio, ha rotto gli indugi togliendo i veli all’ultima edizione di una delle vetture più iconiche, presenti fra i suoi listini: la Mercedes-Benz Classe G 2019. Per questa auto, i tecnici di Stoccarda hanno compiuto un profondo lavoro di rinnovamento, riuscendo, al contempo, a non stravolgere un progetto ...