Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : il quartetto femminile è in finale! Letizia Paternoster terza provvisoria nell’omnium : Si apre nel migliore dei modi per i colori azzurri la seconda giornata della quinta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Infatti l’Italia è in finale nell’inseguimento a squadre femminile. Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Simona Frapporti e Martina Alzini (che ha sostituto Letizia Paternoster, impegnata nell’omnium) ha superato in semifinale il ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2018 : Maria Giulia Confalonieri sul podio nella corsa a punti! Bene il quartetto femminile : nella giornata odierna sono cominciate le gare valide per la quinta ed ultima tappa di Coppa del Mondo 2017-2018 di Ciclismo su pista. Andiamo a vedere i risultati della prima giornata dal velodromo di Minsk, in Bielorussia. Non possiamo che partire dal secondo posto di Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti. Solo Kristen Wild ha preceduto l’azzurra, abilissima sia nel raccogliere punti in volata che ad inserirsi nel tentativo ...

Ciclismo su Pista - Coppa del Mondo 2018 : Maria Giulia Confalonieri brilla nella corsa a punti - è seconda! : Primo giorno di gare e primo podio: si apre nel migliore dei modi, per l’Italia, la quinta ed ultima tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su Pista 2017-2018 a Minsk. Maria Giulia Confalonieri, infatti, ha chiuso al secondo posto la prova della corsa a punti, battuta solamente dall’olandese Kristen Wild, un’autentica fuoriclasse della disciplina. L’azzurra è stata bravissima ad inserirsi nel gruppetto di 4 che è riuscito a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : prima volta nell’omnium per Letizia Paternoster : Tutto pronto nella gelida Minsk per la quinta prova della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Nel freddo bielorusso, va in scena nel week-end l’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale, che anticipa poi i Mondiali che si svolgeranno a fine febbraio in Olanda, nel velodromo di Apeldoorn. Tappa importante anche per quanto riguarda i colori italiani, con gli azzurri che vanno a caccia di altri podi. Si punta, come al solito, ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La quinta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista si svolgerà a Minsk (Bielorussia) in questo fine settimana. Il programma delle gare sarà articolato su tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21. Si tratta di un appuntamento chiave, in quanto decreterà anche i vincitori delle varie classifiche di specialità. Gli azzurri cercheranno di chiudere al meglio la competizione, per poi iniziare la preparazione in vista dei Mondiali di ...