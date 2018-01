' Chelsea | Luis Enrique | Simeone o Allegri per il dopo Conte'

DIRETTA / Chelsea Atletico Madrid (risultato live 0-0) streaming video e tv : palo di Filipe Luis! : DIRETTA Chelsea Atletico Madrid info streaming video e tv. In campo a Stamford Bridge per la 6^ giornata di Champions League, probabili formazioni, orario, quote e risultato live(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 21:52:00 GMT)