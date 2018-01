: RT @Universo7p: Charlie Sheen: Poteri forti nascondo la cura di molte malattie - juanne78 : RT @Universo7p: Charlie Sheen: Poteri forti nascondo la cura di molte malattie - adrimarcotulli : RT @Universo7p: Charlie Sheen: Poteri forti nascondo la cura di molte malattie - zazoomblog : #Charlie Sheen Poteri forti nascondo la cura di molte malattie #Charlie #Sheen: #Poteri #forti #nascondo #la ... - Universo7p : Charlie Sheen: Poteri forti nascondo la cura di molte malattie - serz31 : Charlie Sheen: "L'Elite degli Illuminati nasconde la cura per molte malattie (Video)" -

(Di domenica 21 gennaio 2018)ladiL’attore statunitensevincitore del Golden Globe per il miglior attore in una serie commedia Spin City e protagonista della celebre serie tv “Due uomini e mezzo” in una intervista televisiva ha rilasciato alcune dichiarazioni di certo non passate inosservate dal pubblico accusando la società Big Pharma, e il governo degli Stati Uniti, di nascondere le cure disodtiene anche che sono titolari del brevetto del tanto atteso vaccino contro il virus dell’HIV, e sostiene anche che esiste un piano per nascondere al mondo l’esistenza di questo tanto atteso vaccino. “Che ci crediate o no, esiste unaper l’AIDS”dicein una intervista a New York in occasione della presentazione di una nuova produzione cinematografica....