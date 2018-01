CESENA-BARI | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

CESENA BARI / Info streaming video e diretta tv : quote - orario e probabili formazioni. Arbitra Marini : diretta CESENA BARI Info streaming video e tv: sfida di grande tradizione in Serie B, eccovi probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:43:00 GMT)

Probabili Formazioni CESENA-Bari - Serie B - 20-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Cesena-Bari, match della 22^ giornata di Serie B, che si disputerà il 20-01-2018 Dopo la sosta del campionato di Serie B, questa partita, può rivelarsi molto complicata per il Bari, che è sicuramente la favorita, ma dovrà fare molta attenzione a questo Cesena a caccia di punti. I padroni di casa vengono da una sconfitta per 1-0 contro la Cremonese. A preoccupar molto, non è stato solo il risultato, visto che si ...

Il CESENA non rinuncia alla divisa bianca : niente maglia celebrativa per il Bari : Esordio rimandato per la maglia speciale dei 110 anni del Fc Bari. Il Cesena ha infatti scelto, così come permette il regolamento, di indossare la propria prima divisa di colore bianco impedendo ...

Serie B Spezia-Palermo - arbitra Piccinini. Marini per CESENA-Bari : ROMA - Questi i nominativi degli arbitr i, degli assistenti, dei IV ufficiali che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di ritorno della Serie B 2017/18 in programma sabato 20 Gennaio 2018 ...