Cesena-Bari 1-1 | i biancorossi aprono il girone di ritorno con un pareggio in trasferta

Serie B - Cesena-Bari 1-1 : Laribi illude i romagnoli - pari pugliese su autogol : CESENA - Terzo pareggio consecutivo per il Bari che trova un punto sul campo del Cesena al termine di una partita giocata ad alto ritmo. La contesa viene sbloccata al 13' da un'azione generata da un ...

Cesena-Bari - pari e patta : occasione persa per gli uomini di Grosso [FOTO] : 1/13 LaPresse/Massimo Paolone ...

Serie B - Cesena-Bari 1-1 LIVE. Senza reti Spezia-Palermo. GOL E HIGHLIGHTS : Cesena-Bari 1-1 LIVE 13' Laribi (C), 51' aut. Suagher (C) FORMAZIONI UFFICIALI Cesena (4-4-1-1) : Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone; Kupisz, Di Noia, Schiavone, Dalmonte; Laribi; ...

