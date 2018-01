C’è posta per te – Seconda puntata del 20 gennaio 2018 – Ospiti Giulia Michelini e Gerard

Programmi TV di stasera - sabato 20 gennaio 2018. Si accettano miracoli o C’è posta per Te? : Si accettano miracoli Rai1, ore 21.25: Si accettano miracoli Film del 2015 Alessandro Siani con Alessandro Siani Serena Autieri Fabio De Luigi. Trama: Dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi di una nota azienda multinazionale, un tagliatore di teste viene a sua volta licenziato. Per la violenta reazione è condannato a un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Germano, parroco di un borgo dell’Italia ...

Giulia Michelini e Gerard Butler a C’è posta Per Te : Domani, sabato 20 gennaio, torna in prima serata su Canale 5 l’appuntamento con C’è Posta Per Te! Maria De Filippi porterà anche questo sabato nelle case degli italiani, sempre con la massima discrezione e delicatezza, le storie emozionanti di amori perduti, di affetti da ritrovare, di legami importanti che hanno difficoltà a ricucirsi. Come sempre due grandi sorprese avranno come ospiti due grandi personaggi: per la prima volta a ...

