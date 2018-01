Caso Verdi | parla Donadoni | “Ha fatto una scelta importante ma questo non esclude nulla

Bologna - Caso Verdi : la “singolare” proposta dei tifosi alla società : Il caso Verdi ha acceso questi giorni (sonnolenti) di calciomercato. La lunga trattativa tra Bologna e Napoli si è conclusa con un nulla di fatto, per la gioia dei supporters emiliani che potranno dunque godersi il proprio beniamino ancora per qualche mese. A giugno chissà, ma intanto Verdi ha fatto contenti i suoi fedelissimi con belle parole nei confronti del club. Proprio a tal proposito è arrivata attraverso i social una proposta da parte ...

Verdi insultato - Bonucci massacrato - l’Instagram di Icardi - il Caso Pereira tra Genoa e Samp : la vergogna del nostro calcio! : Nella giornata di ieri siamo stati costretti ad assistere nuovamente ad uno scempio purtroppo “classico” del mondo del calcio. L’attaccante del Bologna Simone Verdi, è stato infatti ricoperto di insulti da parte di alcuni tifosi per non aver accettato il trasferimento al Napoli. Se ne sono lette di tutti i colori in questi giorni. Merda, figlio di puttana, schifoso, bastardo, devi morire, spero che ti si spezzino le gambe, la ...