Caso Levato-Boettcher | perché quel bambino non dovrebbe essere adottato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2018) Non sono un’assistente sociale, una psicologa, né tantomeno sono un giudice. Parlo dunque semplicemente come giornalista che si occupa da anni di maternità e di infanzia, parlo come donna e madre. Ma da questo punto di vista non posso che giudicare come un atto ingiusto e violentolo di decidere, come ha fatto ieri la Cassazione, che il figlio di Martinae Alexandervenga dato in adozione, con la conseguenza che nessuna persona della sua famiglia, né i genitori, né i nonni, potranno più vederlo. Il primo motivo è che questonon è un neonato, ha già due anni e mezzo, ha già conosciuto genitori e i nonni, ha già una memoria, ha già una storia. Darlo in adozione ora significherebbe strappare quei pur fragili legami che nel frattempo ha creato. Con conseguenze sicuramente devastanti, ammesso che si trovi una famiglia disposta ad adottarlo. Il secondo ...