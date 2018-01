CasaPound con Berselli e Forza Nuova | la campagna super blindata dell' estrema destra a

CPI : un consigliere comunale di Mantova è passato a CasaPound : Milano, 19 gen. (askanews) CasaPound entra nel Consiglio comunale di Mantova, grazie al passaggio nella formazione neofascista di Luca De Marchi, eletto nel 2015 con la lista civica 'De Marchi per ...

Torino - manifesto con "No zingari" sulla foto della ragazza di Mc Curry. Firmato CasaPound. E' giallo : Qualcuno attribuisce il "taroccamento" al Banksy torinese, già autore di altri fotomontaggi ironici. Ma lui nega. Come il gruppo di estrema destra: "Non...

Torino - giallo sulla foto della ragazza afgana di Mc Curry con il simbolo di CasaPound e la scritta "No Zingari" : Qualcuno attribuisce il "taroccamento" a Banksy, già autore di altri fotomontaggi ironici. Ma lui nega. Come il gruppo di estrema destra: "Non c'entriamo...

Genova - “coltellate a un antifascista da militanti di CasaPound” : conferme al raid dalle telecamere. Orlando : “Intollerabile” : Il raid c’è stato, adesso lo dicono anche le telecamere. E i primi informali riscontri effettuati dal medico legale confermano anche che la ferita è “con buon margine di certezza” frutto di una coltellata. Iniziano a delinearsi i contorni della denuncia di un gruppo di antifascisti genovesi. “Siamo stati aggrediti da una trentina di militanti di Casapound con bottiglie e coltelli”, avevano raccontato sul gruppo ...

Genova - la denuncia degli antifascisti : “Aggrediti da una trentina di militanti di CasaPound con coltelli e bottiglie” : Una trentina di militanti di Casapound hanno aggredito un gruppo di antifascisti a Genova con bottiglie, cinture e coltelli. Gli attivisti di sinistra, venerdì notte, stavano attaccando manifesti contro il movimento di estrema destra che da due giorni è impegnato a raccogliere le firme, in vista delle elezioni, nella sede di via Montevideo. La denuncia è arrivata dagli antifascisti in un comunicato stampa con una foto che mostra una ferita sulla ...