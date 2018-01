Carlo Cracco e Rosa Fanti Matrimonio in grande a Milano | Lapo Elkann sfiora il bouquet!

Carlo Cracco si è sposato. Ma con chi? : Lui è lo chef più sexy della tv italiana, lei di cucina non ne vuol sentire parlare. Lui ama i riflettori e la popolarità, lei preferisce stare dietro le quinte e organizzare. Lui è uno degli uomini più desiderati dalle casalinghe italiane, lei quella che se l'è accalappiato. Già da un pezzo, in realtà, dato che Carlo Cracco e Rosa Fanti stanno insieme da quasi dieci ...

Nozze Carlo Cracco - ops si strappa l’abito della sposa : È stato tutto bellissimo nel matrimonio di Carlo Cracco e Rosa Fanti e come in ogni favola che si rispetti non è mancato il piccolo incidente. Il momento in cui sembra sciogliersi l’incantesimo della principessa, in questo caso la romagnola Rosa Fanti, 35 anni, compagna di Carlo Cracco da dieci anni ma il lieto fine è dietro l’angolo. Poco prima della cerimonia, appena scesa dall’auto che l’ha accompagnata a Palazzo Reale ...