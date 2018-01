Carlo Conti | Fabrizio Frizzi e Antonella Clerici condurranno un programma insieme

Ieri e Oggi : un bell’appuntamento amarcord - ma con un Carlo Conti «superfluo» : Ieri e Oggi Ieri e Oggi è un programma storico della Rai, che lo scorrere del tempo ha preservato: il format non è cambiato molto dal 1967 ad Oggi, Oggi che l’edizione numero dieci – arrivata dopo ben trentotto anni dalla nona – va in onda nella seconda serata del venerdì di Rai 3. RipesCarlo è stato una naturale conseguenza della passione imperante per il vintage e per la memoria che il piccolo schermo ha riscoperto negli ...

Carlo Conti - dal padre perso a 18 mesi alla politica : “Renzi? Grande sindaco - poi troppi nemici interni. Grillo ha riportato la gente ‘al centro'” : Carlo Conti si è raccontato al Corriere della Sera in una lunga intervista firmata da Aldo Cazzullo. Dal perché non farà più Sanremo (“devo resettare la testa. Ho ascoltato tremila canzoni in tre anni. Scegliere è durissima”), ai suoi modelli (“a scuola ascoltavo “Alto gradimento” di nascosto nell’ ultima ora, con l’ orecchio poggiato sul transistor arancione”), il conduttore toscano ha parlato di ...

Carlo Conti : “Papà morto quando avevo 18 mesi - ‘me ne accorsi’ a 22 anni giocando con Leonardo Pieraccioni…” : Carlo Conti: tutti conoscono la sua carriera e i suoi recenti successi in tv, meno nota è la sua storia. E lui stesso si commuove nel parlare del papà, morto quando lui aveva appena 18 mesi. Carlo Conti e la morte del papà: “Ecco come reagì mia madre” Cosa successe quando Carlo Conti perse il […] L'articolo Carlo Conti: “Papà morto quando avevo 18 mesi, ‘me ne accorsi’ a 22 anni giocando con Leonardo ...

Carlo Conti : "Ho perso mio padre che avevo 18 mesi. Ma capìì di non averlo un giorno - giocando a tennis con Pieraccioni" : "Vorrei che il mio primo ricordo fosse il mio babbo, ma morì quando avevo 18 mesi e proprio non me lo ricordo". Carlo Conti si racconta in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Ricorda agli anni difficili dell'infanzia, quando a seguito della morte del padre, la madre si rimboccò le maniche per andare avanti e crescere quel figlio tanto amato."Mi fece da madre, ma soprattutto da padre. Non aveva una lira: aveva speso tutto ...

Carlo Conti : «Mia madre - che mi ha cresciuto da sola e senza una lira» : In televisione lo vediamo così spesso che ormai è uno di casa, eppure di Carlo Conti sappiamo poco e nulla. Poche interviste, poche occasioni per parlare di se stesso e della sua vita. Come il primo ricordo che ha sempre sperato di stringere fra le mani, ma che, purtroppo, non ha mai avuto: «Vorrei fosse il mio babbo; ma morì quando avevo 18 mesi, e proprio non me lo ricordo», rivela al Corriere della Sera, aprendo il suo cuore e raccontando la ...

Morte Novello Novelli - l’accusa pesante della figlia a Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni : Il simpaticissimo attore “toscanaccio” Novello Novelli si è spento in questi giorni a 86 anni (ne avrebbe compiuti 87 il prossimo 2 marzo). Forse il nome non vi dirà molto, ma il suo volto sicuramente sì. Interpretava sempre ruoli da vecchio toscanaccio puro, simpatico, con la sua “c” omessa e la sua proverbiale saggezza popolare. Lo abbiamo visto nei film di e con Francesco Nuti negli anni ‘80, mentre negli anni ‘90 in film come Miracolo ...

