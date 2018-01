Calciomercato Roma | non solo cessioni | arriva un acquisto “low cost”

Calciomercato Roma/ News - Badelj subito se parte Nainggolan (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la squadra capitolina ha messo le proprie mani su Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, in scadenza di contratto(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Darmian e non solo : tutte le idee per le corsie (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la società capitolina al lavoro per assicurarsi un nuovo innesto sulla corsia, e sono quattro i giocatori nel mirino(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:03:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 20 gennaio in diretta : la Roma fissa il prezzo per Dzeko e Emerson Palmieri - l’Inter ufficializza Rafinha - il Napoli cerca ancora Politano - Borussia su Zapata : Buongiorno e benvenuti ad una nuova diretta LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di sabato 20 gennaio. L’Inter dopo l’accordo per Rafinha cerca ancora rinforzi in attacco, la Roma deve resistere alla sontuosa offerta del Chelsea per Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, mentre il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi per puntare allo Scudetto. All’estero tutto ruota attorno ad Alexis Sanchez ed al suo ...

Calciomercato Roma : Dzeko verso il Chelsea : Il club capitolino - riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport - è infatti disposto a lasciare partire Emerson e Dzeko - favorevole al trasferimento ai Blues - per 50 milioni di euro più 10 di bonus . ...

Calciomercato Roma/ News - vicino l'acquisto del centrocampista Coric (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News, 20 gennaio 2018: i giallorossi sono vicinissimi all'acquisto del centrocampista croato della Dinamo Zagabria, Ante Coric. Per il calciatore servono 12 milioni.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 03:41:00 GMT)

Calciomercato Roma - Emerson Palmieri al Chelsea : affare in chiusura - le cifre : Calciomercato Roma – La Roma è attesa dal difficile impegno di campionato contro l’Inter. I giallorossi dovranno cercare di conquistare i tre punti per uscire dalla crisi. La squadra di Di Francesco infatti dovrà dimenticare la seconda metà di dicembre e la prima parte di gennaio caratterizzata da risultati molto deludenti. Intanto in chiave mercato è in dirittura d’arrivo l’affare per il trasferimento di Emerson Palmieri ...

Calciomercato Roma : cessioni in vista per i giallorossi? : E' il Calciomercato della Roma a tenere banco nei giorni precedenti al ritorno in campo della serie A, che nel weekend del 21-22 gennaio sarà protagonista con la sua 21esima giornata di campionato. Ed è un Calciomercato che, stando almeno alle voci delle ultime ore, sarebbe soprattutto in uscita per il club capitolino. Ricapitolando: Nainggolan, Dzeko e Emerson sono nel mirino di altre società. Ma chi di loro potrebbe essere davvero ceduto? ...

