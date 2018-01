Calciomercato Premier League | Affari e Trattative 19-01-2018

: RT @DiMarzio: #Calciomercato | #PremierLeague, #Mourinho: "#Sanchez, ad ora, è un giocatore dell' #Arsenal" ?? - Kaamardiin : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #PremierLeague, #Mourinho: "#Sanchez, ad ora, è un giocatore dell' #Arsenal" ?? - RicciGianm : #Emerson ad un passo dal #chelseafc, gli agenti a Londra per i dettagli. Al giocatore 2.5 milioni per 4 anni, alla… - LorenzoRisso : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #PremierLeague, #Mourinho: "#Sanchez, ad ora, è un giocatore dell' #Arsenal" ?? - SempreSoloAmala : RT @mondo_inter_it: Calciomercato Inter: Il tesoretto può arrivare dalla Premier League, 30 milioni di euro in arrivo - _LeKido_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #PremierLeague, #Guardiola: "Penso che #Sanchez andrà allo #United" ?? -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di sabato 20 gennaio 2018)19 Gennaio: glie ledella sessione invernale. Il Brighton & Hove Albion ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Jurgen Locadia (24) dal PSV Eindhoven. L’olandese ha firmato un contratto fino al 2022. Per il Brighton si tratta dell’acquisto più costoso della sua storia: secondo Sky Sports News il giocatore è costato 14 milioni di sterline, uno in più rispetto a quello effettuato in estate per Jose Izquierdo. Indosserà la maglia numero 25 e in questa stagione ha già realizzato nove gol. In Eredivisie ha segnato 45 gol e fornito 34 assist in 127 presenze. Il Liverpool vuole blindare Emre Can (24). La dirigenza dei Reds, nelle prossime settimane, incontrerà l’entourage del giocatore per trattare il rinnovo che al momento appare difficile. La Juventus è in pole per il ...