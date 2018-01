Calciomercato | Manchester City; Guardiola | ”Non compreremo un attaccante”

Calciomercato - Manchester United; Mourinho : ”Arriva Sanchez? Penso di sì” : L’allenatore dei Red Devils, José Mourinho, ha confermato la trattativa di mercato per portare Alexis Sanchez a Old Trafford. Dopo la vittoria di misura conquistata in casa del Burnley, il tecnico del Manchester United José Mourinho ha parlato della partita, ma anche dell’arrivo imminente di Alexis Sanchez dall’Arsenal: “Se non segni sei nei guai, perché il Burnley gioca in modo diretto, è molto difficile affrontarlo. ...

Calciomercato Juventus - scambio a sorpresa con il Manchester United? Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questa sessione invernale; la dirigenza bianconera sta cercando un centrocampista di qualita' e sta per chiudere per Emre Can, talentuoso centrocampista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore di origini turche dovrebbe firmare l'accordo con la Juventus a breve e dovrebbe arrivare al termine della stagione a parametro zero. Stando a quanto riportano i media britannici, l'intesa sarebbe ...

Calciomercato - Manchester United in pressing su Sanchez : Londra, 16 gennaio 2018 - In Inghilterra è l'affare del momento. Il nome di Alexis Sanchez sta scaldando queste ore di mercato, anche se le nuvole attorno al suo futuro si stanno lentamente dissipando.

Alexis Sanchez al Manchester United/ Calciomercato gennaio - affare fatto : battuta la concorrenza del City : Alexis Sanchez al Manchester United, affare fatto: Mourinho mette le mani sul gioiello dell'Arsenal per 33 milioni, battuta la concorrenza del Manchester City(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:45:00 GMT)

Calciomercato : il Liverpool vuole Suso - Manchester City su Fred : ROMA - Continuano in tutta Europa le trattative di mercato, soprattutto in Inghilterra dove il manager dell'Arsenal, Wenger, pare ormai aver rinunciato ad Alexis Sanchez, conteso tra i due Manchester, ...

Calciomercato - derby di Manchester per Sanchez : 'Irrompe lo United' : TORINO - E se Mourinho soffiasse Alexis Sanchez a Guardiola ? Il derby di Manchester si sposta dal campo al mercato: secondo Sky Sport, lo United ha incontrato i rappresentanti dell'attaccante cileno dell' Arsenal, in passato seguito anche dalla Juve , e sarebbe disposto ad acquistare il giocatore a gennaio. Nella trattativa ...

Calciomercato Manchester City : tentativo per Maguire : Un difensore da regalare a Pep Guardiola già a Gennaio, è questo uno degli obiettivi del mercato del Manchester City. Harry Maguire è il favorito. Harry Maguire, difensore classe 1998 del Leicester City, rimane nel mirino del Manchester City. Il centrale inglese è uno degli obbiettivi dei Citizens per rinforzare la difesa di Pep Guardiola. Secondo ”Sky Sport News” il Manchester City farà un tentativo già a Gennaio. Il difensore ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Inter su Mkhitaryan e Deulofeu - anche il Manchester United su Barella. L’agente di Verdi : “Decisione dopo le vacanze” : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

Calciomercato Juventus - Chiellini al Manchester City? La situazione Video : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la #Juventus. Stando a quanto riporta la nota testata Sportmediaset, il Manchester City è piombato su Giorgio Chiellini, da anni perno della difesa della Juventus, nonché uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Dopo il lunghissimo corteggiamento a Leonardo Bonucci che però ha deciso di prore la sua carriera al Milan, il tecnico dei Citizens ha deciso di virare sul ...

Calciomercato Juventus - Chiellini al Manchester City? La situazione : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta la nota testata "Sportmediaset", il Manchester City è piombato su Giorgio Chiellini, da anni perno della difesa della Juventus, nonché uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Dopo il lunghissimo corteggiamento a Leonardo Bonucci (che però ha deciso di proseguire la sua carriera al Milan), il tecnico dei "Citizens" ha deciso di virare ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - Manchester United sempre attento a Paulo Dybala (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Paulo Dybala non è sul mercato ma il Manchester United resta attento alla situazione.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:30:00 GMT)

Calciomercato Manchester United : Sergio Romero via a Gennaio? : Sergio Romero potrebbe lasciare il Manchester United nel mese di Gennaio. Il portiere vuole garantirsi un posto da titolare nella Nazionale argentina ai prossimi mondiali in Russia. A rivelarlo è stato l’Independent. Potrebbe aprirsi a breve uno scenario inatteso nel mercato dei Red Devils. Secondo indiscrezioni raccolte da Indipendent.co.uk, il secondo portiere del Manchester United, Sergio Romero, vorrebbe abbandonare Old Trafford ...

Calciomercato Inter - una buona ed una cattiva notizia in arrivo da Manchester : i dettagli : Calciomercato Inter – Il Manchester United di Jose’ Mourinho vuole il centrocampista portoghese dell’Inter Joao Mario e nel contempo lascerebbe “libero” Henrikh Mikhitaryan (richiesto anche dall’Inter). Secondo il “Sun”, infatti, il 28enne centrocampista dello United sarebbe pronto a lasciare la squadra di Mourinho dopo aver perso il posto da titolare e l’Inter potrebbe essere Interessata al ...