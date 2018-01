Calciomercato | le trattative del giorno | doppia mossa Juve | la Roma vende e compra

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 20 gennaio in diretta : la Roma fissa il prezzo per Dzeko e Emerson Palmieri - l’Inter ufficializza Rafinha - il Napoli cerca ancora Politano - Borussia su Zapata : Buongiorno e benvenuti ad una nuova diretta LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di sabato 20 gennaio. L’Inter dopo l’accordo per Rafinha cerca ancora rinforzi in attacco, la Roma deve resistere alla sontuosa offerta del Chelsea per Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, mentre il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi per puntare allo Scudetto. All’estero tutto ruota attorno ad Alexis Sanchez ed al suo ...

Calciomercato Premier League - Affari e Trattative 19-01-2018 : Calciomercato Premier League 19 Gennaio 2018: gli Affari e le Trattative della sessione invernale. Il Brighton & Hove Albion ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Jurgen Locadia (24) dal PSV Eindhoven. L’olandese ha firmato un contratto fino al 2022. Per il Brighton si tratta dell’acquisto più costoso della sua storia: secondo Sky Sports News il giocatore è costato 14 milioni di ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : colpo Inter - sorprese di Benevento e Lazio - Genoa e Atalanta si muovono : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – L’Inter ha chiuso il colpo Rafinha. La risposta del Barcellona è arrivata nel pomeriggio mentre nelle ultime ore si sono definiti gli ultimi dettagli economici. Entro stasera è attesa l’ufficialità e il brasiliano potrebbe essere già in tribuna a San Siro in occasione di Inter-Roma. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha prelevato l’esterno ...

Calciomercato - si muove l’Atalanta : due trattative “caldissime” : L’Atalanta non si fermerà al solo acquisto di Rizzo in questo mercato invernale. Il club del patron Percassi è in procinto di chiudere un altro affare, ma le novità in casa atalantina potrebbero essere addirittura due. Innanzi tutto arrivano conferme sulla trattativa svelata da CalcioWeb diverse settimane fa in merito a Christian Michael Kouamé Kouakou, attaccante del Cittadella. Ebbene, il giovane centravanti potrebbe rientrare nella ...

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Ore decisive per Napoli e Inter : Milano, 19 gennaio 2018 - E' un Calciomercato che sembra pronto a decollare ma ancora stenta, quello della Serie A . Si parla tanto, si acquista poco, in attesa che l'avvicinarsi della scadenza della ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Torino e Genoa show - sorprese di Atalanta e Sampdoria : Il Calciomercato sempre più nel vivo, ecco tutte le trattative del giorno. Il Napoli ha messo a segno un colpo per il futuro: il club partenoepo ha preso il giovane brasiliano Carlos Vinicius Alves Morais, che oggi svolgerà le visite mediche a Roma, alla clinica Villa Stuart. Morais è un attaccante centrale classe ’95 dal fisico imponente. La sua squadra di provenienza è il Real Sport Clube, che milita nella segunda Liga portoghese, ...

Calciomercato 2018 gennaio - le trattative. L'Inter si muove sempre per Rafinha : Il calciatore brasiliano, però, dovrebbe comunque restare al Real Sport Clube, squadra della Serie B portoghese. Movimento in uscita per il Benevento . I sanniti, infatti, cedono il centrocampista ...

Il Barcellona ha in mano il destino del Calciomercato italiano : le ultime sulle trattative Rafinha e Deulofeu : Il Barcellona si appresta a chiudere altre due operazioni in uscita, entrambe verso l’Italia. La prima riguarda Gerard Deulofeu: tornato in estate dopo sei mesi eccellenti al Milan, l’esterno spagnolo non ha trovato lo spazio che si aspettava e, stando all’emittente “RAC1”, sarebbe ora a un passo dal Napoli. Sfumato Verdi, i partenopei avrebbero infatti virato sull’ex rossonero e la distanza fra offerta (15 ...