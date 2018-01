Calcio a 5 | Europei 2018 | il blocco dell’Acqua&Sapone e tanti oriundi | dubbi e

Calcio a 5 - Europei 2018 : i 18 convocati dell’Italia. Presenti diversi italo-brasiliani : Partito il conto alla rovescia dell’Italia in vista degli Europei di Calcio a 5 in programma in Slovenia, a Lubiana, dal 30 gennaio al 10 febbraio: il CT Roberto Menichelli ha “tagliato” sette elementi ed ha diramato la lista dei 18 preconvocati, che dal 19 gennaio saranno in raduno a Nemi, in provincia di Roma. Di seguito la lista dei 18, da cui usciranno i 14 che parteciperanno alla rassegna continentale: Portieri: Michele ...

Calcio a 5 - Europei 2018 – L’Italia si prepara : raduno a Genzano - amichevole con la Polonia. Debutto contro la Serbia : L’Italia si avvicina a grandi passi agli Europei 2018 di Calcio a 5 che si disputeranno in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio. La rassegna continentale sarà trasmessa integralmente in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky): tutte le 20 partite comprese quelle dell’Italia potranno essere seguiti da tutti gli appassionati. Gli azzurri esordiranno in 1° febbraio contro la Serbia, due giorni dopo saranno ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : come vederli in tv? Fox si aggiudica i diritti : Grande novità per i tifosi della nazionale italiana di Calcio a 5. Fox ha infatti dato notizia di essersi aggiudicata i diritti TV degli Europei di Futsal 2018, in programma in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio. come riportato dall’ANSA, Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) garantirà più di 30 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Presente ovviamente la nazionale tricolore, guidata da ...

Calcio a 5 - Europei Futsal 2018 : tutte le partite in esclusiva su Fox Sports : ROMA - Il torneo Futsal Euro 2018 è alle porte. Dal 30 gennaio al 10 febbraio verranno tramesse in esclusiva su Fox Sports (Sky, 204) tutte le 20 partite in programma, compresi i match dell' Italia . ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Tra certezze e ballottaggi : Un mix di giovani ed esperti, perlopiù oriundi, per far volare in alto l’Italia del Calcio a 5. C’è l’imbarazzo della scelta per il ct Roberto Menichelli, che dovrà effettuare una profonda scrematura per scegliere i 14 con cui volare a Lubiana in occasione degli Europei 2018, in programma tra il 30 gennaio e il 10 febbraio. L’ossatura sarà composta dai veterani, a cui sarà affidato il compito di pilotare i più giovani sul ...