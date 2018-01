Buon compleanno Super Sic | Il motociclista domani 20 01 avrebbe compiuto 31 anni

: RT @paoloborrometi: Buon compleanno, Paolo Borsellino! Paolo Borsellino oggi avrebbe compiuto 78 anni. Auguri da chi continua a credere n… - michele6945 : RT @paoloborrometi: Buon compleanno, Paolo Borsellino! Paolo Borsellino oggi avrebbe compiuto 78 anni. Auguri da chi continua a credere n… - imieipassi : RT @paoloborrometi: Buon compleanno, Paolo Borsellino! Paolo Borsellino oggi avrebbe compiuto 78 anni. Auguri da chi continua a credere n… - FiorellaMannoia : RT @paoloborrometi: Buon compleanno, Paolo Borsellino! Paolo Borsellino oggi avrebbe compiuto 78 anni. Auguri da chi continua a credere n… - robertavitaro : RT @paoloborrometi: Buon compleanno, Paolo Borsellino! Paolo Borsellino oggi avrebbe compiuto 78 anni. Auguri da chi continua a credere n… - JuveTimeline : Buon compleanno, Katie ???? -

(Di sabato 20 gennaio 2018) Il #Sic come era chiamato dai suoi fan e dagli amici intimioggi festeggiato il suo trentunesimoin compagnia degli amici più cari e dell'amata Kate. #Marco Simoncelli nacque il 20 gennaio 1987 a Cattolica, ma visse sin dalla tenera eta' nel piccolo comune di Coriano, collocato sulle alture riminesi. Di giocare a pallone in strada con i suoi coetanei,Sic proprio non ne voleva sapere ed ecco che cominciò a farsi spazio, sin da subito, quella passione sfrenata per le moto, che cavalcò per la prima volta a soli sette. Il suo primo titolo risale al lontano 1999, quando Marco si laureò campione italiano nella categoria minimoto; nell'anno successivo, la bacheca della famiglia Simoncelli si arricchì di un altro prestigioso traguardo, il secondo posto ai Campionati Europei 125 cc, che confermarono le doti motociclistiche dell'enfant prodige di Cattolica e ...