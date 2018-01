Buon compleanno Gianni Amelio | Federico Peluso | Lorenzo Crisetig…

Buon compleanno Super Sic : Il motociclista domani 20/01 avrebbe compiuto 31 anni : Il Super Sic (come era chiamato dai suoi fan e dagli amici intimi) avrebbe oggi festeggiato il suo trentunesimo compleanno in compagnia degli amici più cari e dell'amata Kate. Marco Simoncelli nacque il 20 gennaio 1987 a Cattolica, ma visse sin dalla tenera età nel piccolo comune di Coriano, collocato sulle alture riminesi. Di giocare a pallone in strada con i suoi coetanei, Super Sic proprio non ne voleva sapere ed ecco che cominciò a farsi ...

Buon compleanno amico mio : frasi di auguri per un amico speciale o per il migliore amico : Il compleanno del vostro migliore amico o di un amico per voi molto importante, è alle porte? Non sapete come augurargli nel modo migliore un Buon compleanno? Non preoccupatevi. Nell’articolo di oggi vi aiuteremo a trovare delle frasi di auguri per il vostro migliore amico, che saranno sicuramente piene di sentimento e non banali. Leggete con più attenzione per non perdervi nulla. Augurare Buon compleanno ad un amico speciale in modo ...