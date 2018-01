Bufale Mont’e Prama in Sardegna : debunking sulle statue di Cabras : Dopo la connessione Sardegna – Atlantide è sicuramente il sito di Mont’e Prama quello che accende le discussioni più vivaci dell’ambiente culturale della Sardegna. Intorno a quei 5178 frammenti sono fioccate teorie, leggende, elucubrazioni più o meno plausibili fino alle vere e proprie leggende; in questo articolo ci concentreremo sulle più gettonate, per poi cedere […]