BRESCIA-AVELLINO | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

Basket : Avellino profumo di vetta - BRESCIA in caduta libera : Questi i temi della quattordicesima giornata del campionato di serie A di pallacanestro, in attesa del posticipo di questa sera (ore 20.45, diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player) tra Pistoia e ...

Basket - 14a giornata Serie A 2018 : Avellino nuova capolista in solitaria. BRESCIA cade a Torino. Che lotta per le Final Eight di Coppa Italia! : Aspettando il posticipo tra Pistoia e Milano, la Serie A ha una nuova capolista solitaria. In vetta alla classifica c’è ora la Sidigas Avellino, che ha dominato il posticipo della 14a giornata contro la Virtus Bologna per 87-59. Una grandissima prestazione da parte della squadra di coach Pino Sacripanti, che almeno per una sera festeggia il primo posto. Bruno Fitipaldo con 18 punti e Dezmine Wells con 17 punti sono i migliori marcatori del ...