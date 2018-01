: RT @Agenzia_Ansa: #Elezioni #Bonino, ok apparentamento con il #Pd - RealTimeNews__ : RT @Agenzia_Ansa: #Elezioni #Bonino, ok apparentamento con il #Pd - danielecina : “Abbiamo scelto l'apparentamento della nostra lista con quella del Pd perché abbiamo messo al centro la valorizzazi… - GianMarinelli86 : RT @Agenzia_Ansa: #Elezioni #Bonino, ok apparentamento con il #Pd - Musso___ : Bonino : "perché abbiamo messo al centro la valorizzazione dell'agenda europeista e per impedire?? la vittoria di ch… -

"Abbiamo scelto l'della nostra lista con quella del Pd perché abbiamo messo al centro la valorizzazione dell'agenda europeista"e per "impedire la vittoria di chi non vuole l' Europa", ha detto la leader di "Più Europa", in conferenza stampa. "Abbiamo sempre creduto nella integrazione europea e lavorato perché si possa arrivare agli Stati uniti d'Europa", ha continuato. "Siamo riformatori e non distruttori e ci impegniamo per più diritti,più crescita,più commercio,più diritto internazionale e cooperazione".(Di sabato 20 gennaio 2018)