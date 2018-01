Bologna | i tifosi chiedono di dare la fascia di capitano a Verdi | la decisione della

Bologna - caso Verdi : la “singolare” proposta dei tifosi alla società : Il caso Verdi ha acceso questi giorni (sonnolenti) di calciomercato. La lunga trattativa tra Bologna e Napoli si è conclusa con un nulla di fatto, per la gioia dei supporters emiliani che potranno dunque godersi il proprio beniamino ancora per qualche mese. A giugno chissà, ma intanto Verdi ha fatto contenti i suoi fedelissimi con belle parole nei confronti del club. Proprio a tal proposito è arrivata attraverso i social una proposta da parte ...

Verdi rifiuta Napoli - ecco cosa hanno in mente i tifosi del Bologna per la gara contro il Benevento : Le ultime ore sono state caldissime in casa Bologna, in particolar modo ha tenuto banco il futuro dell’attaccante Verdi, dopo l’accordo tra le società la palla è passata al calciatore che si è preso qualche giorno per decidere, in mattinata è arrivato il rifiuto e completerà la stagione con la maglia del Bologna. La scelta ha fatto impazzire i tifosi del Bologna che potranno ancora ammirare le prodezze del calciatore e concludere il ...

Il “grande bluff” di Verdi : dica la verità e non prenda in giro i tifosi del Bologna! : Simone Verdi ha deciso di non andare a Napoli e di rimanere al Bologna. Scelta plausibile, condivisibile, ma le motivazioni date dal calciatore quest’oggi sono assolutamente di facciata: una presa in giro un po’ per tutti. Parole dette da copione, non la verità su quanto è accaduto in questi giorni. “Non è stato un no al Napoli, non volevo lasciare il Bologna a gennaio”, questa la prima e più significativa frase detta da Verdi ...

Bologna - faccia a faccia Donadoni-tifosi sulla cessione di Verdi : Bologna, faccia a faccia Donadoni-tifosi sulla cessione di Verdi Domenica durante l’allenamento a Casteldebole i sostenitori hanno più volte fatto sentire la propria voce di protesta Continua a leggere L'articolo Bologna, faccia a faccia Donadoni-tifosi sulla cessione di Verdi sembra essere il primo su NewsGo.

Bologna - adesso è caos totale : Verdi saluta - i tifosi protestano e ci sono intoppi per le alternative! : Il Bologna sta vivendo giorni caldissimi in chiave mercato e non solo. Dopo la sfuriata di ieri da parte dei tifosi che hanno chiesto spiegazioni a Donadoni in merito all’affare Verdi, oggi potrebbe essere il giorno dell’ufficialità del passaggio del calciatore al Napoli di Sarri. Ebbene, la società del presidente Saputo adesso deve dare una risposta forte sul mercato. I soldi per trovare un’alternativa d’alto livello non ...

Clamoroso Bologna - tensione in allenamento : confronto Donadoni-tifosi - confermato l’addio di Verdi [VIDEO] : Sono ore calde in casa Bologna, in particolar modo tiene banco il mercato, con la cessione di Verdi (che sembra confermata anche dalle parole di Donadoni) ormai imminente. I supporters hanno dato la colpa al tecnico dei bolognesi, Roberto Donadoni: “E’ colpa tua se Verdi va via”. Questa la risposta dell’ex commissario tecnico dell’Italia: “Ma voi pensate che io sia contento se vendono il giocatore migliore ...

Bologna - Verdi si è allenato. Battibecco tra Donadoni e i tifosi : Bologna, 14 gennaio 2018 – Giornata particolare a Casteldebole nel giorno di ripresa degli allenamenti del Bologna in vista della sfida al Benevento . Simone Verdi si è regolarmente allenato con la ...

I tifosi del Bologna a Verdi : “Ma cosa vai a fare al Napoli?” : Come già anticipato dai giornali sportivi, ed in particolare dalla ‘Gazzetta dello Sport’, a partire da lunedì prossimo il Napoli si tufferà a capofitto nella trattativa per portare già adesso Simone Verdi in Campania. La dirigenza azzurra avrebbe già presentato una proposta a Donato Orgnoni, agente del 25enne calciatore del Bologna, che consterebbe di un […] L'articolo I tifosi del Bologna a Verdi: “Ma cosa vai a fare al ...

Calciomercato Bologna - Verdi piace all’estero : tifosi in allarme : Calciomercato Bologna, Verdi piace all’estero: tifosi in allarme Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Bologna, Verdi piace ALL’ESTERO – Simone Verdi puo’ essere tranquillamente definito come il giocatore in più del Bologna. In questa stagione ha raccolto finora la bellezza di 4 gol e 4 assist. Grazie alle sue giocate il club ...